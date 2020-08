Pour un événement qui se déroulait nécessairement à partir d’endroits dispersés à travers le pays, le thème de la Convention nationale démocratique de 2020 a été unifié dès le départ. Pendant quatre nuits, un défilé (virtuel) d’hommes politiques, de célébrités et de citoyens a solennellement déclaré au public à la maison que cette élection visait à sauver «l’âme de cette nation» de Donald Trump. Obligé par la pandémie de coronavirus en cours à s’appuyer sur des vidéos préenregistrées, des montages en mouvement et des discours en direct socialement distancés, le DNC se sentait moins comme une convention et plus comme un téléthon particulièrement sérieux essayant de sensibiliser à une démocratie en crise. C’était étrange, ringard, touchant, épuisant et plus simple que jamais.

Élire Joe Biden, l’argument principal de l’événement, pourrait être un guichet unique pour inverser le cours des dommages causés par le temps que Trump a exercé au pouvoir. «Quelle chose ce serait», s’est émerveillée l’animatrice de quatrième nuit Julia Louis-Dreyfus avec un accroc audible dans sa voix. Peu importe la question sur la table, la convention a été définie par ce fil d’espoir provisoire dans un avenir plus décent et plus agréablement ennuyeux, dirigé par Biden. La convention a tenté d’équilibrer le fait de jeter les plus grands succès des démocrates sur sa base inébranlable et d’attirer dans ce bloc toujours insaisissable et déroutant d’électeurs indécis en présentant des républicains qui ne seraient pas pris à moins de six pieds de cette convention avant Trump (et avant COVID. ).

Cet équilibre n’a pas toujours réussi, et parfois carrément déroutant. (Pourquoi exploiter un ennui oratoire comme John Kasich et mettre au banc une étoile montante comme Alexandria Ocasio-Cortez, la rare politicienne qui comprend vraiment comment communiquer d’une manière qui résonne à la télévision?) Et pourtant, l’objectif persistant de la convention de prouver que Biden est la force de stabilisation pour contrer le chaos de Trump est restée claire comme le jour. À la soirée de clôture de la programmation de jeudi, les arguments en faveur de Biden en tant que grand rédempteur des États-Unis avaient été minutieusement exposés, sinon tout à fait prouvés.

Rendre une convention politique télégénique est une tâche presque impossible, même dans les meilleures circonstances; vous ne pouvez pas faire grand-chose pour égayer un événement qui a toujours été censé être un collectif de réunions sèches et de votes procéduraux. C’était donc vraiment fascinant de voir la DNC relever le défi de changer son format pour un format entièrement virtuel, en organisant essentiellement quatre récompenses d’une valeur de #contenu en une semaine. Chaque nuit était «animée» par un acteur différent, avec Eva Longoria, Tracee Ellis Ross et Kerry Washington se trompant du côté d’une sombre gratitude tandis que Julia Louis-Dreyfus étirait ses talents de comédien en MC. Les nombreux segments préenregistrés étaient un sac mélangé, souvent errant vers un sentiment si agressif que vous seriez pardonné de penser que la convention s’était réduite à un publireportage plaintif. Et en effet, certains réseaux de diffusion ont choisi de les couper complètement – à la fois un ennui et, dans le cas de quelque chose comme l’interprétation bien intentionnée et profondément étrange de Billy Porter de Buffalo Springfield «For What It’s Worth», une bénédiction.

La déviation la plus réussie par rapport à la norme a été l’appel nominal de mardi, un segment généralement interminable. Avec une combinaison de vidéos en direct et préenregistrées des 56 États et territoires américains, cette version virtuelle a montré l’étendue du pays et mis en évidence sa diversité dans un sens du mot beaucoup plus visible et significatif. (Si le roulement n’est pas fait de cette façon, viendra la prochaine convention, quel que soit le protocole d’isolement, ce serait vraiment dommage.)

Même les discours marquants ont reçu un élan d’innovation du nouveau format socialement éloigné. Généralement donnés devant une énorme foule anonyme de congrès du même podium, les politiciens ont dû élaborer beaucoup plus de stratégies sur la façon dont ils prononceraient leurs remarques et ce qui pourrait les rendre plus efficaces. Les différences entre les approches sont évidentes même au sein d’un seul mariage puissant. Michelle Obama, lors de la première soirée, a parlé à la conscience du pays alors qu’elle était assise dans un salon modeste; Barack Obama, s’exprimant devant Kamala Harris la troisième nuit, a exprimé sa sévère déception face à Trump alors qu’il se tenait devant un pupitre flanqué des insignes plus typiques des drapeaux et du script constitutionnel. Des choix comme ceux-ci, Bernie Sanders gesticulant devant un mur de rondins, la Dre Jill Biden faisant une promenade et parlant à travers son ancienne salle de classe et Elizabeth Warren plaidant pour la raison dans une salle de classe préscolaire ont tous précisé exactement ce que chaque politicien espérait que son public pourrait prendre. loin de leurs discours et personnalités soigneusement affinées.

Après avoir soufflé à travers la plupart des plus gros frappeurs des démocrates les nuits précédentes, jeudi consistait à affirmer les nuances de la carrière et de l’humanité de Biden. Quatre jours de «Joe Biden est un gars debout» avaient conduit à un moment critique où il devait le prouver. Et au moment où il a officiellement accepté la nomination à la présidence tard jeudi soir, le DNC avait fait suffisamment d’essais et d’erreurs pour comprendre que le moyen le plus puissant pour lui de prononcer le dernier mot était le plus directement possible: sur un podium, dans le même auditorium comme Harris, mais avec la caméra restant proche et stable sur lui tout au long de ses plaidoyers énergiques. Alors qu’il parlait de la pandémie et de l’incapacité de «l’actuel président» à la gérer, son ton a pris un ton plus net et la caméra a réagi en conséquence, se rapprochant pour fournir une urgence visuelle à la hauteur. Après quatre jours de construction, des mois de campagne et des années d’anticipation de ce moment, Biden et son parti ont trouvé un moyen d’exprimer sa marque lente et régulière à un moment qui ne ressent rien.