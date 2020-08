LUNDI, AOÛT. 3

Focus dévoile les plans de sortie de ‘The Way I See It’

Focus Features a annoncé la sortie en septembre de «The Way I See It», le documentaire de Dawn Porter sur le photographe de la Maison Blanche Pete Souza.

Le documentaire est basé sur les best-sellers du New York Times de Souza, «Obama: An Intimate Portrait» et «Shade: A Tale of Two Presidents». Souza, les cinéastes et Focus Features lanceront également #VoteTheWayYouSeeIt, une campagne à impact social visant à engager et à encourager tous les Américains à s’inscrire pour voter aux élections de novembre.

«The Way I See It» est produit par Porter aux côtés d’Evan Hayes, Laura Dern et son partenaire de Jaywalker Pictures, Jayme Lemons, en association avec Platform One Media. Le documentaire est une co-présentation de Focus Features et MSNBC Films, une division de NBC News Studios.

Sessions de programmation de la conférence Siggraph dévoilées

La conférence Siggraph a dévoilé sa programmation de plus de 20 regards dans les coulisses sur la composition de productions de haut niveau dans le cinéma, la télévision et la publicité.

Le tout premier événement en ligne de l’histoire de 47 ans de la conférence aura lieu du 17 au 28 août. Le président des sessions de production, Derrick Nau, de DreamWorks Animation, a déclaré: «Notre gamme virtuelle reflète les dernières applications technologiques à un moment où la maximisation de ces outils est plus importante que jamais, et je suis ravi que ces créateurs partagent leurs histoires.»

Les faits saillants incluent «La fabrication du« mandalorien »,« La recherche de l’apparence des «âmes» et «La création de« l’Irlandais ».»

Skydance Animation engage Shane Prigmore

Skydance Animation a nommé le vétéran de l’industrie Shane Prigmore au poste nouvellement créé de vice-président principal du développement pour l’animation.

Il a travaillé pour Walt Disney Television Animation, DreamWorks Animation, Warner Bros.Animation et Laika. Il sera chargé de superviser le développement créatif de tous les longs métrages et séries télévisées pour l’ambitieuse ardoise de production du studio.

Prigmore est deux fois lauréat du prix Annie pour son travail sur le long métrage en stop motion de Laika «Coraline» et «The Croods» de DreamWorks Animation.