Si vous pensez avoir déjà vu Dominique Fishback, c’est que vous l’avez probablement déjà fait. Depuis 2014, Fishback a volé des scènes de films comme « The Hate U Give » et a joué pendant deux saisons dans le rôle de Darlene dans « The Deuce » de HBO, en plus d’apparitions sur « Blue Bloods », « The Affair », « Royal Pains » et « Les Américains. »

Mais avec «Project Power» de Netflix, la jeune interprète embrasse pleinement sa propre superpuissance – sous la forme de son sourire mégawatt et de son talent encore plus grand. Fishback joue le rôle de Robin face à Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt dans le film d’action d’été, qui imagine un monde dans lequel une pilule donne à l’utilisateur des super pouvoirs pendant cinq minutes à la fois.

«Elle est tout ce dont j’aurais pu rêver et j’ai l’impression qu’elle est une manifestation de mon moi de 15 ans, qui a commencé à écrire de la poésie orale et a trouvé son chemin dans le théâtre», a déclaré Fishback à Variety, dans une interview menée avant le sortie du film.

Et il y a beaucoup à célébrer pour la star de 29 ans. Depuis son lancement le 14 août, le film d’action de science-fiction est devenu le film le plus regardé sur Netflix aux États-Unis et la star a posté sur Instagram qu’elle a entendu le film est le plus regardé dans 90 pays.

«C’est un peu difficile de se prélasser dans quelque chose parce que vous ne voulez pas que vous ayez l’impression d’être vaniteux ou plein de vous-même», explique Fishback à propos de la façon dont elle traite le grand moment. «Mais les gens ne connaissent pas toutes les épreuves et tribulations et tout ce que vous avez dû traverser pour arriver là où vous êtes, et vous devez vous célébrer comme si personne ne regardait.

La performance de l’acteur a gagné des notes positives de la part de la critique, comme Owen Gleiberman de Variety, qui écrit dans sa critique du film, «Dominique Fishback, si superbe dans ‘The Hate U Give’, prouve encore une fois qu’elle a le bon matos. Son Robin présente un tissage authentique de traumatisme et d’attitude, et c’est une rappeuse de style libre – que Fishback cloue, livrant ses rimes (qui ont été écrites par Chika) avec une couvée do-or-die.

Et bien que les premières descriptions du personnage, appelé Robin comme un «marchand d’adolescent», Fishback insiste sur le fait que le personnage est beaucoup plus complexe, le décrivant comme un rôle de type «unique dans une vie».

«J’étais tellement reconnaissant envers Mattson Tomlin [“Project Power’s” screenwriter] parce qu’elle était déjà vraiment sur la page – nous savions à quoi elle tenait, nous savions qui elle aimait, nous connaissions ses passions, nous connaissions ses peurs », dit Fishback. «Nous avons vraiment eu la chance de voir son cœur sur le papier, ce qui a rendu encore plus excitant pour moi de faire ce travail de personnage où elle est ancrée dans la réalité et nous nous concentrons sur elle le personnage.

Fishback souligne également que le personnage s’écarte de ce que le public voit souvent d’une jeune femme noire à l’écran.

« Ce qui m’est venu à l’esprit était » Man on Fire « avec Denzel Washington et Dakota Fanning et Natalie Portman dans » The Professional « , explique Fishback. «Je me souviens avoir regardé [those] des films constamment en tant qu’enfant et en disant: «Je veux jouer un rôle comme ça. [But] nous ne voyons pas vraiment de jeunes filles noires prendre de la place de cette façon.

«Nous n’avons pas vraiment pu voir où ce gars est un combattant puissant qui fera tout pour récupérer cette fille et s’assurer qu’elle a une chance de vivre, même si ce n’est pas le cas. Nous ne voyons pas cet amour pour les filles noires dans les films, en particulier dans la science-fiction », a-t-elle poursuivi. «Donc, non seulement pour avoir cette opportunité de vivre ce rêve d’enfance, mais aussi pour le faire avec Jamie et Joseph, et le fait que [spoiler alert] Robin parvient aussi à les sauver – elle est si intelligente, si spirituelle et elle utilise son intelligence et son cerveau pour les sauver et les sauver en tant que groupe – je suis tellement reconnaissante.

Fishback est également reconnaissante pour le mentorat qu’elle a reçu de Foxx et de Gordon-Levitt, mais admet qu’elle a dû s’habituer aux acteurs vétérans qui la louaient dans des interviews, décrivant ces cas comme le plus grand «moment de pincement» de tout ce processus.

«Je ne pense pas avoir encore vraiment eu le temps d’enregistrer l’ampleur du fait que toutes ces personnes que j’admire connaissent maintenant mon nom ou connaissent mon travail», admet Fishback.

«Pour que quelqu’un qui a remporté un Oscar parle si bien de vous, je ne sais pas qu’il n’y a pas de mots pour le décrire, surtout quand il s’agit d’un film d’action de science-fiction où les gens ne parlent pas vraiment de l’ancrage de l’acteur », Poursuit-elle. «Jamie et Joseph s’assurent toujours de dire que même s’il s’agit d’un film d’action de science-fiction, [that I] est venu avec l’authenticité et la vérité du personnage, donc cela signifie beaucoup qu’ils me voient et ils m’ont vu à l’époque et ils me voient maintenant et ils voulaient être avec moi pour célébrer.

Les acteurs vétérans ont également enseigné une ou deux choses à Fishback sur le plateau, l’aidant à mieux faire confiance à son instinct d’interprète.

«Quand nous étions sur le tournage de« Project Power », tout se passait si vite. Donc, je n’ai pas vraiment eu l’occasion d’aimer écrire les pensées de mon personnage et de réfléchir à chaque scène comme je le faisais normalement pour Darlene ou d’autres rôles », se souvient-elle, expliquant qu’elle craignait de« ralentir »sa préparation pour le rôle. « [So, I asked Joe], « Comment savez-vous si vous roulez? » Et il m’a dit: «Si vous posez cette question, je ne pense pas que vous puissiez l’être. Parce que si vous étiez en roue libre, vous ne poseriez même pas ce genre de question.

Foxx a donné à la jeune star des conseils similaires.

«J’ai demandé à Jamie, ‘Est-ce [acting] toujours difficile ou le faites-vous depuis si longtemps que c’est simplement facile? », ajoute-t-elle. «Et il a dit:« Regardez-vous le basket? Lorsque Steph Curry court sur le court et qu’il tire sur les trois, il ne se demande pas pourquoi il est entré, car il le fait depuis si longtemps. Il a pratiqué. C’est la mémoire musculaire en lui et tu le fais depuis si longtemps aussi et c’est aussi en toi. Cela m’a soulagé.

La prochaine étape pour Fishback est «Judas et le Messie noir», dans lequel elle joue face à Daniel Kaluuya et Lakeith Stanfield. Kaluuya incarne le défunt chef du Black Panther Party Fred Hampton, tandis que Fishback joue la fiancée de Hampton Deborah Johnson (maintenant connue sous le nom d’Akua Njeri). Fishback a filmé les deux projets l’un après l’autre, affirmant que l’expérience de les avoir «a vraiment changé ma vie».

Après la sortie de la bande-annonce de «Judas et le Messie noir» le 7 août, Fishback a été inondée de textes, d’appels et de cris sur les réseaux sociaux, et même si elle n’oubliera certainement pas le moment, elle n’est pas devenue aussi émotive qu’elle. d attendu.

«J’ai fait une blague avec Shaka King [the film’s director] que je pense que je pourrais avoir pleuré toutes mes larmes pendant que nous le filmons. Ce fut une expérience tellement belle et lourde », dit Fishback. «J’ai été totalement choqué que les deux bandes-annonces soient sorties en même temps, et que les gens puissent voir la polyvalence que je veux apporter et que j’essaie d’apporter au travail que je fais.

Outre tous les éloges des cinéastes, des cinéphiles et des critiques, Fishback dit que les réactions les plus importantes sont venues de ceux de sa ville natale.

« [When the trailer came out] Je me trouvais à East Brooklyn, d’où je viens, et j’ai traversé mon ancien quartier », dit-elle. «Je suis sorti de la voiture et ces jeunes gars que je connaissais en grandissant, jouant au basket avec eux et tout, étaient juste comme, ‘Dom, c’est ce qui se passe, c’est tellement inspirant.’»

Elle continue: «Je suis vraiment inspirée de savoir que vous pourriez venir d’un endroit comme l’est de New York et avoir vraiment des rêves qui étaient si loin de vous. C’était vraiment bon d’être sur le terrain pour être à Brooklyn, être avec les gens, mon peuple. Cela montre vraiment pourquoi nous faisons cela.

Jamie Foxx et Dominique Fishback avec l’aimable autorisation de Netflix / Skip Bolen