Donald Trump dit qu’il envisage une grâce pour Edward Snowden.

Le président Donald Trump dit qu’il envisage une grâce présidentielle pour Edward Snowden. Lors d’une conférence de presse, samedi, le président a déclaré qu’il allait approfondir la question.

«Je ne suis pas si conscient de la situation à Snowden», a déclaré Trump aux journalistes. «Cela semble être une décision partagée. Beaucoup de gens pensent qu’il devrait être traité différemment et d’autres pensent qu’il a fait de très mauvaises choses.

«Je vais y jeter un œil très attentivement», a-t-il ajouté.

«Il y a beaucoup de gens qui pensent qu’il n’est pas traité équitablement. Je veux dire, j’entends ça », a déclaré Trump au New York Post dans une interview. «Quand vous regardez [former FBI Director James] Comey et [former FBI Deputy Director Andrew] McCabe et [former CIA Director John] Brennan – et, excusez-moi, l’homme qui était assis à ce bureau, le président Obama, s’est fait prendre en train d’espionner ma campagne avec Biden. Biden et Obama, et ils se sont fait prendre en train d’espionner la campagne. «

Snowden, un ancien employé de la Central Intelligence Agency, a divulgué des informations sur les programmes de surveillance mondiale menés par la NSA. Ses efforts ont suscité une discussion nationale sur le droit à la vie privée des citoyens américains.

Pour ses actions, le ministère de la Justice des États-Unis a déposé des accusations contre Snowden affirmant qu’il avait violé la loi sur l’espionnage de 1917.

Snowden vit actuellement en Russie.

