Joey Fatone a appris à «donner une pause à l’autre» dans ses relations, suite à son divorce d’avec sa femme Kelly Baldwin.

L’ancienne star de NSYNC s’est séparée de sa femme Kelly Baldwin en 2019 après 15 ans de mariage, et a déclaré que l’une des plus grandes leçons qu’il a apprises après son divorce est l’importance de donner à son partenaire « une chance de se ressourcer ».

Joey – qui a des filles Briahna, 19 ans, et Kloey, 10 ans, avec Kelly – a déclaré: « Quelque chose que j’ai appris au fil des années plus tard, surtout en étant dans une famille divorcée, et même si vous n’êtes pas divorcé et que vous êtes toujours évidemment avec votre conjoint et tout va bien, donnez du temps à votre conjoint – que ce soit l’homme ou la femme ou quoi que ce soit sous votre toit – donnez ce temps pour dire: « Hé, tu sais quoi? Je vais prendre les enfants ou l’enfant ou autre pour le week-end »ou« Vous savez quoi? Vous allez quelque part. Donnez à chaque conjoint une chance de se ressourcer. Parce que personne n’est parfait. Nous nous mettons en colère, nous faisons ceci, nous faisons cela. »

Le chanteur de 43 ans a admis qu’il ne comprenait pas le point de vue de Kelly au début de leur parcours de coparentalité, mais il sait maintenant qu’il doit faire plus pour l’aider avec leurs filles.

Il a ajouté: «Nous avons tous besoin de temps libre pour nous-mêmes, que ce soit pour regarder TiVo toute la journée, aller jouer au golf, aller à l’hôtel et lire un livre.

«Quel que soit votre zen dans ce sens, je pense que cela donne une pause à l’autre personne, et je ne l’ai jamais remarqué quand j’étais plus jeune parce que je voyageais toujours avec NSYNC. Mon ex était toujours avec les enfants, et c’était toujours , ‘Eh bien, les enfants ont fait ceci et ceci et cela,’ et [I was] toujours comme, « Ouais, ouais, mais tu peux y faire face. » Ce n’est pas si facile. »

Et Joey réalise maintenant à quel point Kelly était sous pression pour élever leurs enfants pendant qu’il était en tournée.

S’exprimant lors d’une apparition sur le podcast ‘How Men Think’, il a déclaré: « Surtout quand j’ai divorcé, je suis devenu maman et papa quand je suis rentré à la maison, alors quand je suis à la maison tout seul, légitime, pardonne mon français, mais je Je me dis: « Oh merde. Je dois cuisiner, je dois les préparer pour l’école, je dois m’assurer que la maison est habitable. » «

