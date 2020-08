Doqumenta comprendra des œuvres qui se concentrent sur les traditions de Querétaro et les peuples autochtones de la Sierra

Emiliano Balerini Casal

Journal La Jornada

Lundi 10 août 2020

Face à la crise sanitaire provoquée par Covid-19, la huitième édition du Festival international du film documentaire Doqumenta, qui se tient régulièrement à Querétaro, passera sur la plateforme FilminLatino, du 13 au 19 août.

A cette occasion, 47 films de 14 pays seront présentés gratuitement, répartis en sept catégories: Echoes of Absence, From Ink to Voice, Harmonies on Screen, Displacement of Silence, Songs of Rebellion, Sounds of Diversity and New Frequencies. .

Les sélections de l’université et du concours de Queretaro, avec lequel il est destiné à encourager de nouvelles voix et à diffuser le travail des cinéastes d’État, complètent la curatelle de la rencontre.

Le deuxième d’entre eux a trois ans. Il a été lancé à titre expérimental, car les organisateurs du festival ne savaient pas combien de production était réalisée dans l’entité, et comme le cinéma du pays est centralisé à Mexico, ils avaient des doutes, a expliqué Aarón García del Real, directeur du festival Doqumenta. .

Dans cette édition, six courts métrages de l’entité ont été programmés, réalisés principalement par des étudiants universitaires. Les sujets abordés vont des traditions querétanes au mode de vie des populations autochtones de la sierra, en passant par les histoires d’abus et d’injustice, a-t-il déclaré dans une interview à La Jornada.

Deux des courts métrages réalisés par les cinéastes de l’entité ont été produits par Ambulante Más Allá, un projet de formation du Festival Ambulante, qui lance chaque année un appel dans le but de financer la création d’un film, a-t-il déclaré.

Sur les 47 titres présentés cette année, 40 seront disponibles quotidiennement sur la plateforme FilminLatino. Le reste aura un temps spécifié d’environ 24 heures, a-t-il rapporté.

Cette année, 70% du contenu du festival sera mexicain. C’est l’édition qui présente le plus de documentaires nationaux. Ce n’est pas un hasard, compte tenu de l’urgence sanitaire dans laquelle nous nous trouvons. Il est important d’avoir de l’empathie pour les histoires proches, a-t-il expliqué.

Dans ce monde de distanciation sociale, revoir la personne à côté de vous est important. Même sur les 14 pays prévus, neuf sont d’Amérique latine, a-t-il déclaré.

Participants nationaux

Parmi les films et réalisateurs mexicains participants figurent El guardián de la memoria, de Marcela Arteaga; Maricarmen, par Sergio Morkin; Radio Silencio, de Juliana Fanjul Espinoza, et Retiro, de Daniela Alatorre.

Certains des documentaires étrangers présentés sont: 1982, de Lucas Gallo, et Niña mama, d’Andrea Testa, d’Argentine; Biabu craint: un cri en silence, de Priscila Padilla, de Bolivie et de Colombie, et d’Indianara, de Marcelo Barbosa et Aude Chevalier-Beaumel, du Brésil.

Doqumenta sera accompagné de deux propositions. Le premier: l’expérience gastronomique, qui est née du fait qu’après avoir programmé des films culinaires, les gens étaient ravis, il a donc été décidé de mettre sur pied un programme dans lequel, en plus de regarder un film, vous pourrez déguster un plat.

La rencontre a trois expériences culinaires ancrées dans différents documentaires: mezcal, mexicain et italien. Associés aux restaurants d’État, des plats spéciaux ont été conçus. Ceux qui souhaitent participer doivent demander leur plat sur le site Web du festival, a déclaré García del Real.

La deuxième proposition s’appelle VR to go. Le public pourra voir les documentaires en réalité virtuelle, grâce à une puce qui pourra être commandée sur le site internet de la rencontre, a-t-il conclu.