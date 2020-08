Bela Lugosi se lèvera de la tombe pour jouer à nouveau Dracula – sous forme de bande dessinée. Legendary Comics sortira une nouvelle adaptation comique de Bram Stoker Dracula avec le comte dessiné pour ressembler exactement à Lugosi, avec la coopération de la famille Lugosi. L’adaptation du roman de Stoker vient de Robert Napton, avec des œuvres d’El Garing et Kerry Gammill en tant que directeur artistique.

La bande dessinée légendaire de Dracula a en fait été annoncée en 2019, mais nous savons maintenant quand elle sera sur les tablettes: 6 octobre. La bande dessinée promet d’être une adaptation fidèle du roman de Stoker qui présente également la ressemblance de Lugosi. Lugosi a rendu Dracula célèbre dans le film Universal de 1931, et s’il reste l’une des interprétations les plus emblématiques du légendaire suceur de sang, c’est une adaptation très vague du livre de Stoker.

«Il y a eu de grands romans graphiques de Dracula, mais unir le roman de Bram Stoker dans une adaptation fidèle au Dracula définitif sous la forme de l’icône d’écran Bela Lugosi est un rêve devenu réalité», a déclaré Napton (via CBR). «Je suis reconnaissant au Lugosi Estate, à l’artiste El Garing et au directeur artistique Kerry Gammill d’avoir apporté leur passion à ce projet.

Bela G. Lugosi, fils de Bela Lugosi et membre directeur de Lugosi LLC, a ajouté: «Au nom de la famille Lugosi, je tiens à remercier Legendary Comics, en particulier Robert Napton, ainsi que les artistes El Garing et Kerry Gammill, pour avoir honoré mon père avec un roman graphique époustouflant qui met en scène Bela Lugosi dans le rôle de Dracula de Bram Stoker.

Le roman de Stoker est raconté de manière épistolaire – composé d’entrées de journaux et de journaux, de lettres, de coupures de journaux, etc., tous racontant l’histoire d’un groupe de malchanceux britanniques qui se heurtent à un ancien vampire. Il reste l’un des plus grands romans d’horreur de tous les temps et a inspiré d’innombrables films et interprétations. Lugosi a d’abord joué le comte dans une production théâtrale à Broadway, et bien que Universal ne soit pas intéressé à ce que l’acteur hongrois joue le rôle sur grand écran, Lugosi s’est battu dur pour le rôle et a finalement gagné. C’était une bénédiction et une malédiction – cela a fait de Lugosi une star, mais l’a représenté pour le reste de sa carrière.

Découvrez la couverture de la bande dessinée Dracula ci-dessous.

