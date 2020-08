À la suite de la dissertation de Mavado contre lui, Drake a riposté en narguant l’artiste de dancehall avec quelques mots dépréciant.

Bien que Drake puisse endormir les rappeurs dans un faux sentiment de sécurité avec ses succès mélodiques, il n’est en fait pas étranger à s’engager dans le rap beef. Ayant affronté des gens comme Meek Mill et Pusha T, Drizzy a pris et reçu un bon nombre de coups, en particulier dans les dernières étapes de sa carrière. Maintenant, il s’est retrouvé impliqué dans un conflit de brassage avec l’artiste de dancehall jamaïcain Mavado, qu’il a semblé sous-entendre sur son récent « Headie Freestyle ».

Après les bars de Drake, qui faisaient référence à la région d’origine de Mavado, Cassava Piece, l’artiste de dancehall a choisi de riposter avec «Enemy Line». «Dites aux moutons likkle doux et faux, comme Mormon, mourez en essayant mais vous ne serez jamais un homme de jardin», prévient Mavado. Il a également pris sa colère sur Instagram, en écrivant une légende remettant en question la position de Drake dans la culture dancehall: « Souvenez-vous de ceci. Dancehall a mi terrain de jeu. Vous n’êtes pas de Dancehall. Vous n’avez pas de pouvoir dans Dancehall n tout le monde sait qui vous présente Dancehall alors ne Tu as l’impression que tu peux manquer de respect. Gully, élimine ton cerveau et ne te moque plus. «

Il n’a pas fallu longtemps à Drake pour offrir son propre clap-back, bien que peut-être d’une manière non conventionnelle. Plutôt que de poursuivre celui-ci dans le stand, Drizzy a sauté sur Instagram Live pour exprimer son mécontentement, écrivant un message que beaucoup ont immédiatement sauté pour déchiffrer. « Certains adorent bavarder à propos de yaad man et de la prochaine connerie et tous maintenant ils ne peuvent pas rattraper le 876 Gad, allez tenir un siège et une boîte de jus et taisez-vous OVO UNRULY. » De toute évidence, le 6ix God n’a pas l’intention de reculer – en fait, il semble qu’il soit enhardi pour pousser encore plus loin la question. Découvrez le message de Drizzy ci-dessous, tel que capturé par Akademiks.