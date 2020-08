L’acteur et musicien Drake Bell, connu dans le monde entier pour la série Drake & Josh, a été accusé d’abus par son ex-petite amie Melissa Lingafelt. L’actrice a également décidé de raconter son histoire à travers les réseaux sociaux dans la nuit du mercredi 12 août, où elle révèle que pendant leurs années de relation, l’acteur l’a agressée physiquement et verbalement. Drake a nié toutes les allégations.

Dans une vidéo TikTok, Melissa dit que peu importe si quelqu’un croit son histoire, ils doivent la raconter. «Quand j’ai commencé à sortir avec Drake, j’avais 16 ans… Ce n’est qu’après un an (de relation) que la violence verbale a commencé. Et quand je dis ‘insultes verbales’, imaginez la pire façon d’abuser verbalement quelqu’un et c’est ce qui m’a attiré. Puis c’est devenu physique. Des bosses, des coups, tout», A commenté l’actrice dans une vidéo où elle est vue debout alors qu’en voix off raconte les événements.

« Au pire moment, Il m’a traîné dans les escaliers de notre maison à Los Feliz. Mon visage frappait à chaque pas en descendant. J’ai des photos de ce moment », a accusé Melissa Lingafelt.

TW: Abus Longue histoire courte. Drake Bell est absolument annulé. pic.twitter.com/1aW8UR0JA9 – victoria 📸 (@lostbeforefate) 13 août 2020

Drake nie l’abus

Drake Bell, selon les déclarations de Variety, nie les allégations de violence verbale et physique. « Je n’ai jamais abusé de mon ex-petite amie ou j’ai fait certaines des choses que Melissa prétend dans sa vidéo TikTok. À la fin de notre relation – il y a plus de 10 ans – nous nous sommes malheureusement dit des choses horribles, comme cela arrive souvent lorsque les couples se séparent.. Mais c’est tout », fait partie de ce qu’a dit l’acteur et musicien.

Dans ces mêmes déclarations, Drake Bell assure que l’année dernière, Melissa lui a demandé de la soutenir financièrement, car elle traversait une mauvaise période. «Je l’ai aidée. Je ne sais pas si son comportement maintenant C’est une façon de demander plus d’argent ou d’attention.. Je suis en train de revoir mes options pour procéder légalement. «

Melissa assure qu’il y a plus de victimes

Dans d’autres vidéos TikTok, Melissa dit qu’il y a plus de victimes qui l’ont contactée après la révélation de son histoire. Par exemple, il y a une femme qui a affirmé que Drake Bell avait eu des relations sexuelles avec elle alors qu’il n’avait que 15 ans alors que l’acteur avait 20 ans. Dans d’autres publications sur ses réseaux sociaux, il assure qu’il y a plusieurs témoins des abus qu’il a subis par Drake Bell, et que vraiment personne ne veut d’attention à la suite d’un abus.

Melissa et Drake Bell ont commencé à se fréquenter à la mi-2006 lorsque la série Drake & Josh a été un succès sur Nickelodeon. Ils avaient une relation de près de deux ans. Dans la vidéo TikTok, Melissa affirme qu’elle avait 16 ans, qu’elle étudie à la maison et qu’elle a emménagé avec lui. Au moment de leur romance, Drake Bell était déjà majeur (20 ans).