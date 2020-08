Melissa Lingafelt a déclaré qu’elle était sortie avec l’acteur et l’avait accusé de l’avoir battue, de l’avoir agressée verbalement et d’avoir eu un «truc de filles mineures».

Un autre acteur s’est retrouvé victime d’accusations cinglantes d’une ex-petite amie. Drake Bell, connu pour son rôle dans la série à succès de Nickelodeon Drake & Josh, est devenu un sujet tendance mercredi 12 août après que son ex, Melissa Lingafelt, qui porte le nom de scène Jimi Ono, a partagé une vidéo de TikTok où elle a accusé le acteur d’être un prédateur et un agresseur physique. «Tout d’abord, j’aimerais commencer par dire que je me fiche de savoir si quelqu’un me croit, car c’est mon histoire et ma vie, et quelque chose que j’ai traversé», a-t-elle commencé.

La jeune femme de 30 ans a déclaré qu’elle était une étudiante à la maison de 16 ans lorsqu’elle a commencé à sortir avec Drake Bell, alors âgée de 20 ans. Elle a affirmé qu’elle a emménagé avec lui et que « ce n’est que depuis environ un an que la violence verbale a commencé. Et quand je dis violence verbale, imaginez le pire type de violence verbale que vous puissiez imaginer et c’est ce que j’ai eu. »

Melissa a dit que c’était passé à « frapper, lancer, tout. Au sommet, il m’a drogué dans les escaliers de notre maison à Los Feliz. » Elle a ajouté que son visage frappait à chaque pas et qu’elle avait des preuves photographiques de ses blessures. « Je ne veux même pas entrer dans le truc des filles mineures », a déclaré Melissa. « Je veux dire que je le ferai, mais j’ai peur. »

Melissa a ensuite publié des captures d’écran de conversations avec des personnes qui ont affirmé avoir connaissance des actes prétendument néfastes de Bell ou ont déclaré être ses victimes présumées. Dans une déclaration à Variety, Bell a nié les accusations portées contre lui: