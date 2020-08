Drake et Chris Brown sont deux des visages les plus célèbres de l’industrie de la musique aujourd’hui, et ils ont tous deux trouvé une tonne de succès. Drake, l’ami de Kylie Jenner, a vendu des millions de disques tout en se débattant avec des rappeurs comme Kanye West. Brown, quant à lui, a également vendu des millions d’albums tout en s’engageant dans une tonne de controverses, notamment avec son ex, Rihanna.

Certains artistes n’arrivent tout simplement pas à s’entendre, et il y a certainement une histoire à raconter sur la relation entre Drake et Chris Brown. Inutile de dire que la navigation n’a pas été facile, mais il y a beaucoup plus dans l’histoire que juste deux collègues musiciens essayant de s’unir.

Alors, Drake est-il ami avec Chris Brown ou les deux ennemis acharnés? Plongeons-nous et voyons ce qui se passe dans le monde avec ces deux-là.

Drake et Chris Brown ont beaucoup de talent entre eux, mais les deux ne se sont jamais réunis pour une collaboration depuis des années. Il s’avère qu’il y avait une tonne d’animosité entre les deux stars de la musique en raison de l’histoire troublante de Chris Brown avec Rihanna.

À présent, il est de notoriété publique que Chris Brown et Rihanna étaient autrefois un objet, mais après un incident au cours duquel Chris Brown a agressé physiquement le chanteur, a provoqué une onde de choc dans l’industrie de la musique. Les photos de l’événement étaient vraiment horribles et beaucoup se demandaient si Chris Brown aurait même une carrière sur toute la ligne.

Drake, quant à lui, a fini par devenir de grands amis avec Rihanna, et il était moins que ravi de Chirs Brown en raison de la violente explosion. C’était le cœur de leur boeuf, car Rihanna étant sur la photo a provoqué des tensions entre les deux.

Les choses ont atteint un autre niveau lorsque le duo s’est bagarré dans une boîte de nuit, ce qui a rapidement fait la une des journaux. Il y a souvent beaucoup de discussions et pas beaucoup d’action en matière de boeuf dans les médias, mais le duo est redevenu physique en 2012.

Les choses mijoteraient naturellement entre les deux avec le temps, mais cet incident montre à quel point les choses ont mal tourné. Non seulement cela, mais cela a également fait de l’idée d’une collaboration potentielle un rêve pour les fans.

Drake et Chris Brown étaient des ennemis depuis longtemps, et personne ne s’attendait à ce que le couple finisse par se réunir pour faire de la musique. Il s’avère que le duo a enterré la hache de guerre et a fini par se réunir en 2019 pour le morceau «No Guidance».

Il y a eu une tonne de battage médiatique lorsque le couple dynamique s’est finalement réuni, et les fans n’ont pas perdu de temps pour faire de la chanson un énorme succès. Selon Billboard, il a fini par culminer à la 5e place du Hot 100, ce qui n’est pas à se moquer. Il est clair que les fans étaient prêts pour que ces deux-là fassent de la musique, et ils n’ont pas déçu.

En parlant avec Rap Radar, Drake parlait d’enterrer la hachette et de travailler avec Chris Brown.

Le rappeur disait: «Nous nous sommes réunis avant et avons essayé de créer des liens et de faire de la musique et je pense que nous avons toujours été en quelque sorte forcés. Je pense qu’il y a toujours eu du ressentiment des deux côtés. Il continuait en disant: «Vous savez, vraiment à la fin de la journée, quand vous vous en éloignez et que vous le décomposez, vous commencez à vous sentir idiot parce que c’est pour des trucs de filles, vous savez?»

Des têtes plus fraîches ont finalement prévalu et la paire a remporté l’or ensemble. En fait, la chanson a fini par devenir platine peu de temps après sa sortie.

Avec «No Guidance» à leur actif, Drake et Chris Brown avaient finalement quitté leur bœuf. Cependant, les fans savent que des querelles peuvent éclater à tout moment entre les artistes, et certains sont curieux de voir comment les choses se passent entre les deux.

Dans l’état actuel des choses, tout va bien entre les deux. Ils n’ont pas encore fait une autre piste, mais il y a le potentiel que cela se produise sur toute la ligne. Après tout, «No Guidance» a été un énorme succès, et il y a beaucoup d’argent à gagner en vendant des disques.

Bien qu’elle ne soit plus aussi proche de Rihanna, Drake a toujours pris ses sentiments en considération avant de travailler avec Brown.

Il disait à Rap Radar: «J’avais en fait eu un moment d’hésitation avant parce que je ne voulais pas qu’elle se sente jamais méprisée par mon lien avec lui, mais je sais aussi combien de nuits elle sait que lui et moi avons été tous les deux dévorés par ce problème. » Il dirait ensuite: « Je pense que c’est une bonne personne avec un bon cœur qui préférerait nous voir mettre ce problème au lit … »

Bien que n’étant pas tous les meilleurs amis, il est clair que Drake et Chris Brown sont en bons termes. Espérons que les choses restent ainsi, car une autre collaboration pourrait être de la dynamite pour le couple.

