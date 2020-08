Les fans de TLC ont appris à connaître Deavan Clegg et sa jeune fille Drascilla au cours des deux dernières saisons de 90 Day Fiancé: The Other Way, et il est prudent de dire que la fillette de 4 ans est une poignée.

Son comportement suscite souvent des commentaires désagréables sur les réseaux sociaux ainsi qu’une réelle inquiétude de la part des parents qui pensent qu’elle pourrait être aux prises avec un trouble non diagnostiqué, comme l’autisme. Mais peu importe ce qui est dit à propos de Drascilla, Deavan est prête à défendre son premier-né.

Drascilla de ’90 Day Fiancé ‘est-elle autiste?

Deavan n’a pas répondu aux spéculations selon lesquelles sa fille pourrait être sur le spectre – et elle aurait bloqué les abonnés qui suggéraient que Drascilla se fasse tester – mais la parentalité de la jeune femme de 23 ans a de nouveau été remise en question à la suite d’un épisode récent de la série de téléréalité dans que l’enfant a été vu courir dans la rue.

« Imaginez si vous faites autant d’efforts pour discipliner votre enfant que pour obtenir des charges », a écrit un critique sur Instagram. Un autre a fait remarquer: « Il faut trier votre enfant, elle n’a pas de manières … peut-être faire une pause sur les selfies et concentrez-vous sur le fait que votre enfant se comporte. »

Source: Instagram

Deavan a admis que la négativité était sous sa peau, ajoutant: « C’est dégoûtant à quel point il est cruel [internet trolls] sont. »Mais tout le monde ne blâme pas la native de Salt Lake City pour l’indulgence de sa fille.

«Puis-je vous dire à quel point je suis en colère ces derniers temps à quel point ils déchirent Drascilla? un partisan a déploré les haineux sur les pages de médias sociaux de Deavan. « Elle est une enfant effin pour l’amour de Christ. J’adore ces mamans Karen. »

Un deuxième téléspectateur a critiqué TLC pour avoir apparemment encouragé le récit selon lequel Deavan et son mari, Jihoon, sont des parents irresponsables. « ABSOLUMENT HONTE que [TLC] capitaliserait sur nos plus grandes peurs parentales d’une manière si vulgaire », a déclaré l’utilisateur d’Instagram, faisant référence à un cliffhanger qui remettait en question la sécurité de Drascilla.

« Ignorez les commentaires grossiers sur le comportement de votre enfant », a poursuivi le fan. «Ceux qui commentent avec des mots désagréables au lieu de soutenir un parent qui en a assez dans son assiette pour commencer ne sont que des enfants ignorants eux-mêmes. Gardez la tête haute et soyez fier du chemin que vous avez parcouru dans des circonstances difficiles et stressantes.

Source: Instagram

Deavan a révélé qu’elle recevait constamment des messages menaçants.

Dans un post Instagram franc, la star de télé-réalité – qui a également un fils de 16 mois – a défendu ses compétences en tant que maman. « [It] est venu à mon attention que Jihoon a posté une photo avec Drascilla. L’éclairage [makes] son air fatigué à cause des ombres. J’ai reçu un e-mail après un e-mail me menaçant », a déclaré Deavan à propos de l’image en question, qui a depuis été supprimée.

« Maintenant, mon enfant est en bonne santé et heureuse. Elle a tout ce qu’elle peut souhaiter. Elle fait des choses incroyables à l’école, aide son frère, reste active et en bonne santé », a poursuivi la personnalité de la télévision. «Tout le monde commentant que son teint clair était un problème m’a fait mal au ventre. Drascilla et moi sommes très pâles naturellement.

Elle a conclu: «Les adultes qui harcèlent les enfants sont dégoûtants et les adultes qui me harcèlent pour m’amuser et qui font de faux appels téléphoniques dans des endroits qui me nuisent et à ma famille sont les plus bas. Nous ne pourrions être plus d’accord.

Nouveaux épisodes de 90 Day Fiancé: The Other Way diffusés les lundis à 21 h HE sur TLC.

