Il est temps de Histoire ivre se dégriser. Malgré le renouvellement de la septième saison l’été dernier, les reconstitutions enivrées de grands moments de l’histoire ont pris fin. Comedy Central a retiré sa commande initiale de plus d’épisodes de Drunk History, et la sixième saison de la série précédemment diffusée marque maintenant la fin de la série des producteurs exécutifs. Derek Waters et Jeremy Konner. L’historique d’ivresse a été annulé.

Deadline a appris la nouvelle de Drunk History annulée hier lors de leur projection virtuelle de la série à l’appui de leur campagne pour les trois nominations aux Emmy Awards qu’ils ont reçues cette année, dont une pour Outstanding Variety Sketch Series. Il est nominé dans cette catégorie chaque année depuis son lancement en 2015 grâce à la dramatisation hilarante de l’histoire d’un incroyable éventail de comédiens ivres au fil des ans.

Drunk History était au milieu de la pré-production de la saison sept et avait déjà enregistré certaines des parties humoristiques de la série lorsque la pandémie de coronavirus est arrivée et a mis fin à toute production cinématographique et télévisuelle en mars. La nouvelle saison a fini par être supprimée dans le cadre de ViacomCBS Entertainment and Youth Group qui a retiré ses dépenses en direct à Comedy Central, choisissant de se concentrer davantage sur l’animation pour adultes, y compris les redémarrages de The Ren & Stimpy Show et Beavis and Butt -Tête.

Cela n’aurait rien à voir avec le bilan de la pandémie de coronavirus sur l’industrie du cinéma et de la télévision, ce qui rend la production en direct plus difficile. Cependant, je ne serais pas surpris si les pertes liées à la propagation du COVID-19 ont quelque chose à voir avec la façon dont les réseaux et les studios dépensent leur argent maintenant. Après tout, même si les reconstitutions historiques racontées en état d’ivresse de la série semblent bon marché, la production de la série est considérée comme une entreprise coûteuse. C’est peut-être pourquoi le spectacle a également été nominé pour les costumes exceptionnels et la conception de la production pour une réalité / une variété / un concours.

Pour ce que ça vaut, l’un des maquilleurs de l’émission a déclaré sur Twitter que l’émission n’était pas si chère à produire. Cependant, avec tous les tests de coronavirus et les nouveaux protocoles de sécurité qui doivent être en place pour les productions en direct, le coût a peut-être atteint un point où il n’était pas aussi financièrement viable qu’il le serait normalement. C’est dommage compte tenu de tout le travail acharné que tout le monde a mis pour faire un spectacle original comme celui-ci si bon, mais c’est pourquoi c’est du spectacle, et parfois ça craint.

Avec l’annulation de Drunk History et le récent passage de The Other Two et South Side à HBO Max, la seule série originale de comédie en direct actuellement active sur Comedy Central est Awkwafina est Nora du Queens. Oui, ils ont toujours The Daily Show avec Trevor Noah et Tosh.0, mais c’est dommage qu’ils se soient tellement éloignés de la comédie narrative en direct.

Votre histoire ivre nous manquera. Merci pour toutes vos absurdités ivre.

