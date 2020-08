C’est le moment de jeter à nouveau un coup d’œil à ce qui se passe sur Netflix au cours des 7 prochains jours. On ne va pas tourner autour du pot, Lucifer est sans aucun doute le titre le plus attendu de la semaine. Voici ce qui est actuellement prévu pour sortir sur Netflix aux États-Unis entre le 17 et le 23 août 2020.

Passons maintenant aux faits saillants avant de plonger dans la liste complète.

Lucifer (Saison 5 – Partie 1)

Date de sortie de Netflix: Vendredi 21 août

C’est enfin là.

La route vers la cinquième saison de Lucifer a été longue mais la première des deux moitiés tombera vendredi avec Lucifer toujours coincé en enfer mais son frère jumeau est là pour faire des ravages.

Lucifer est sans aucun doute l’une des plus grandes émissions de Netflix en ce moment et sa renaissance la plus réussie.

Meilleur score (2020) N

Date de sortie de Netflix: Mercredi 19 août

Les joueurs voudront passer à Netflix en milieu de semaine avec une toute nouvelle série documentaire qui se penche sur l’histoire de certains de vos jeux vidéo préférés.

Grâce à des entretiens avec les créateurs originaux et les joueurs inconditionnels, ce sera sûrement un must pour les Netflixers.

Merci à @NXOnNetflix pour avoir réalisé cette nouvelle vidéo. pic.twitter.com/Eb9rTzrobv – SpeedSuperSonic (@RicFromSSS) 7 août 2020

Hoops (Saison 1)

Date de sortie de Netflix: Vendredi 21 août

Netflix a beaucoup investi dans les sitcoms animées et Hoops est leur premier du studio derrière Bob’s Burgers.

Il suit un entraîneur qui essaie de faire en sorte que ses élèves du secondaire ne soient pas bons au point de gagner éventuellement un match.

Liste complète de ce qui se passe sur Netflix cette semaine

Remarque: les dates de sortie sont sujettes à changement.

À venir sur Netflix le 17 août Crazy Awesome Teachers / Guru-Guru Gokil (2020) NDrunk Parents (2017) Glitch Techs (Saison 2) NIslands of Faith / Semesta (2018) À venir sur Netflix le 19 août Crímenes de Familia / The Crimes That Bind (2020) ) NDeMarcus Family Rules (Saison 1) NHigh Score (Série limitée) NComing à Netflix le 20 aoûtBiohackers (Saison 1) NGoedam (Saison 1) Good Kisser (2019) Great Pretender (Saison 1) NJohn essayait de contacter des extraterrestres (2020) NThe Crimes That Bind (2020) Sortie sur Netflix le 21 août Alien TV (Saison 1) NClass of 83 (2020) NDark Forces (Saison 1) NFuego negro (2020) NHoops (Saison 1) NLucifer (Saison 5 – Partie 1) NRust Valley Restorers (Saison 3) NThe Sleepover (2020) NComing à Netflix le 23 août 1BR (2019) Bunk’d (Saison 4) Septembers of Shiraz (2015)

Faites-nous savoir ce que vous attendez avec impatience cette semaine dans les commentaires et, comme toujours, gardez un œil sur nos nouveautés sur la zone Netflix pour vous tenir au courant des dernières nouvelles.