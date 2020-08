Duane L. Tatro, qui a composé pour près de deux douzaines de séries télévisées, y compris des succès de longue date comme «Dynasty», «The Love Boat» et «Barnaby Jones», est décédé dimanche à son domicile de Bell Canyon, en Californie. Il avait 93 ans. .

La musique de Tatro accompagnait l’action sur «The FBI», «Mannix», «Mission: Impossible», «Hawaii Five-0», «Cade’s County», «Cannon», «Most Wanted», «Vega $» et «Matt Houston », Ainsi que la comédie de« M * A * S * H ​​»et le mélodrame romantique de« Glitter »,« The Colbys »et« Hotel ». Sa première série était le thriller de science-fiction « The Invaders » en 1967, et il a travaillé régulièrement à la télévision pendant les deux décennies suivantes.

Il a réussi à composer le thème de la série pour une seule émission: le drame policier d’époque de Quinn Martin «The Manhunter», qui a duré une seule saison en 1974-75.

Tatro est né à Van Nuys le 18 mai 1927. Fils d’un inventeur, il jouait du saxophone avec le big band de Stan Kenton alors qu’il n’avait que 16 ans. Il a servi dans la marine vers la fin de la Seconde Guerre mondiale et, après sa libération en 1946, a étudié la musique à l’Université de Californie du Sud.

Il poursuit ses études musicales à Paris avec les grands compositeurs classiques Arthur Honegger et Darius Milhaud. Il dirige également des groupes de jazz à Paris et ailleurs en Europe à la fin des années 40. De retour aux États-Unis dans les années 50 et 60, il poursuit ses études à l’USC et auprès du compositeur moderniste George Tremblay.

L’album de 1956 de Tatro «Jazz for Moderns» – qui mettait en vedette des solistes notables tels que Lennie Niehaus au sax alto, Bill Holman au ténor et Shelly Manne à la batterie – a été acclamé comme une percée pour l’application d’une approche compositionnelle sophistiquée au swing de big band. Il a également contribué une pièce, «Rubricity», à l’album de 1957 de Red Norvo «Music to Listen to Red Norvo By», et a écrit «Sally IV» pour l’Orchestre néophonique de Kenton en 1966.

Le directeur musical de Quinn Martin Productions, John Elizalde, a ajouté Tatro à la liste des compositeurs «Invaders» après une recommandation de l’ami de longue date du compositeur et collègue compositeur Richard Markowitz («The Wild Wild West»). Un album de la bande originale «Invaders», comprenant des suites de ses six partitions, est sorti l’année dernière.

Tatro a également réalisé un certain nombre de téléfilms dont «The House on Greenapple Road» (1970), «Paper Man» (1971), «The FBI Story: The FBI Versus Alvin Karpis, Public Enemy Number One» (1974), «Keefer »(1978) et« Deadly Deception »(1987). Il a également composé de la musique pour le spécial National Geographic «Australia: The Timeless Land» en 1969.

«Toutes les techniques de composition du 20e siècle auxquelles j’ai été exposé, j’ai pu les utiliser dans ces émissions», a déclaré Tatro dans une interview en 1992 à propos de son travail télévisé. «Pas tous les signaux, mais il y avait toujours deux ou trois endroits où vous pouviez donner libre cours à votre imagination. Parfois, ils étaient très expérimentaux, mais ce sont précisément ces éléments qui vous ont amené à composer le prochain épisode. »

Tatro a également composé un certain nombre d’œuvres de concert pour ensemble d’orchestre à vent et des groupes de chambre, ainsi que des pièces électroniques, tout au long des années 1970 et 1980. Il a donné des conférences sur la musique du XXe siècle et la composition pour le cinéma dans les universités de l’État de San Diego et du Nouveau-Mexique.

Membre respecté de la communauté des arrangeurs, il a siégé pendant 19 ans au conseil d’administration de l’American Society of Music Arrangers and Composers (ASMAC) à partir de 1998. Il en a été le vice-président pendant 15 de ces années.

Les survivants comprennent sa femme de 56 ans, Françoise, ses fils Tim et Mitch, et sa fille Michelle, ainsi que six petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants.