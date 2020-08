Dwayne «The Rock» Johnson a décroché le titre de l’acteur le mieux payé du monde pour la deuxième année consécutive.

Entre juin 2019 et juin 2020, Johnson a accumulé 87,5 millions de dollars, gagnant 23,5 millions de dollars à lui seul grâce à son rôle principal dans le prochain film Netflix «Red Notice», selon Forbes. En outre, Johnson a trouvé un succès financier avec sa ligne de vêtements Under Armour, Project Rock.

Cependant, il s’agit d’une légère baisse par rapport à 2019, au cours de laquelle Johnson a rapporté 89,4 millions de dollars en jouant dans «Jumanji: The Next Level», entre autres projets. Johnson est arrivé en tête de liste en 2016, avec des revenus totalisant 64,5 millions de dollars.

Juste derrière Johnson se trouve sa co-vedette de «Red Notice» Ryan Reynolds avec 71,5 millions de dollars. Reynolds a reçu 20 millions de dollars pour le film, en plus des 20 millions de dollars supplémentaires de Netflix pour «Six Underground». Un troisième film Netflix mettant en vedette Reynolds est également en préparation, apportant un autre chèque de paie lourd.

Un autre favori de Netflix, Mark Wahlberg, est arrivé troisième avec 58 millions de dollars. Ses revenus proviennent de la comédie d’action «Spenser Confidential», ainsi que de ses rôles de production dans des documentaires comme «McMillions» et «Wahl Street».

Ben Affleck suit avec 55 millions de dollars de revenus de son retour au grand écran dans «The Way Back» et «The Last Thing He Wanted».

Vin Diesel arrive au n ° 5, qui gagne encore 54 millions de dollars malgré le recul de la date de sortie de «Fast and Furious 9». Son rôle de production dans le spin-off animé de Netflix, «Fast and Furious Spy Races», a gardé son portefeuille au chaud.

La star de Bollywood Akshay Kumar, le créateur de «Hamilton» Lin-Manuel Miranda, Will Smith, Adam Sandler et Jackie Chan complètent le top dix. Ensemble, ces 10 acteurs ont été payés plus de 545 millions de dollars.

Bien que la liste des actrices les mieux payées de Forbes en 2020 n’ait pas encore été publiée, les revenus des dix meilleures actrices de la liste de l’année dernière ne s’élevaient qu’à 314,6 millions de dollars.

Ci-dessous, retrouvez les dix acteurs les mieux payés de 2020:

Dwayne Johnson – 87,5 millions de dollars Ryan Reynolds – 71,5 millions de dollars Mark Wahlberg – 58 millions de dollars Ben Affleck – 55 millions de dollars Vin Diesel – 54 millions de dollars Akshay Kumar – 48,5 millions de dollars Lin-Manuel Miranda – 45,5 millions de dollars Will Smith – 44,5 millions de dollars Adam Sandler – 41 millions de dollars Jackie Chan – 40 millions de dollars