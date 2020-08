DC FanDome est dans moins de deux semaines et en prévision de la célébration de DC, des personnes remarquables impliquées dans diverses propriétés de super-héros se sont tournées vers TikTok pour promouvoir l’événement à venir et l’ont fait de manière créative.

De Dwayne Johnson à Gal Gadot en passant par Margot Robbie, tous les acteurs pointent vers le haut pour révéler la date de l’événement ainsi que les hashtags et poignées Twitter pertinents (il s’agit de cette marque). Ensuite, ils se dirigent vers la caméra, la couvrent, puis la retirent pour révéler aux fans cosplayant leurs personnages préférés de DC.

C’est une astuce simple mais efficace car elle célèbre l’amour et la joie que les gens ont pour leurs super-héros préférés. Sans parler de la diversité affichée pour chaque vidéo. Même si vous n’êtes pas fan de bandes dessinées ou de super-héros, cela montre à tout le moins que les gens sont heureux et passionnés par quelque chose, ce qui en 2020 peut être difficile à trouver.

Si vous n’étiez pas déjà enthousiasmé par l’événement, ces vidéos TikTok vous séduiront sûrement. Outre les noms mentionnés ci-dessus, les autres acteurs à sortir des vidéos incluent Zachary Levi de Shazam!, Ezra Miller (The Flash), la nouvelle Batwoman Javicia Leslie, Cress Williams de Black Lightning et Brec Bassinger (Stargirl).

En plus d’être une célébration, l’événement de cette année est également sur le point de nous donner notre premier regard sur Johnson en tant que Black Adam. Si cela ne suffit pas, le réalisateur de Batman, Matt Reeves, laisse également entendre que la première bande-annonce du nouveau film Batman pourrait également tomber.

À partir de 10 h PST le 22 août, les fans peuvent s’attendre à entendre des acteurs et des cinéastes parler de nombreuses propriétés au sein de la famille DC, notamment Aquaman, Doom Patrol, The Suicide Squad et bien sûr, la Snyder Cut of Justice League, entre autres.

«Il n’y a pas de fan comme un fan de DC», a déclaré Ann Sarnoff, présidente et PDG de Warner Bros., dans un communiqué. «Depuis plus de 85 ans, le monde s’est tourné vers les héros et histoires inspirants de DC pour nous élever et nous divertir, et cet événement numérique immersif et massif donnera à chacun de nouvelles façons de personnaliser son voyage à travers l’univers DC sans lignes, sans billets , et sans frontières. Avec DC FanDome, nous sommes en mesure de donner aux fans du monde entier un moyen passionnant et inégalé de se connecter avec tous leurs personnages DC préférés, ainsi qu’avec l’incroyable talent qui leur donne vie sur la page et l’écran. «