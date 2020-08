Electronic Arts continue de réfléchir à la manière de rendre son contenu plus attractif face au lancement imminent de la prochaine génération de consoles et à ce que cela signifiera pour les développeurs de sa taille. Pour cette raison, les deux EA Acces et Origin Acces regrouperont leurs catalogues pour former EA Play en collaboration avec Steam.

Cela vient après qu’Electronic Arts a confirmé que EA Access arrive sur SteamPar conséquent, il y aurait des changements dans l’abonnement de cette société, ce qui a fini par être qu’elle rejoindra les deux services qu’elle a actuellement sur le marché.

Avec cette décision, l’objectif est de faire les deux façons dont vous avez accès aux jeux EA, un pour PC et un pour les consoles, Ils seront approuvés afin que cela ne représente pas deux positions différentes et être un par abonnement et non un individu par plateforme.

À l’intérieur du PC, le moyen d’obtenir EA Play se fera également via Steam dans le propre catalogue de Valve avec les deux formes d’achat que nous connaissons déjà: abonnement mensuel et abonnement annuel. Ceux-ci, semble-t-il, conserveront les prix qui étaient auparavant de $4,99 USD pour chaque mois ou 24,99 USD pour chaque année.

L’avantage d’EA Play sera l’unification des catalogues avec celui d’Origin, nous verrons donc également les titres les plus importants de cette plateforme de distribution sur PC. Cependant, nous ne savons toujours pas ce que tout cela sera et s’il y aura des changements dans la façon dont les titres sont choisis.

Pendant la durée de vie d’EA Access, l’une des principales critiques de ce système est qu’EA Play rassemble les services d’EA Access et Origin: prix, date de lancement de ce nouvel abonnement EA met un an d’interdiction des franchises avec des lancements récents et, de plus, ni tous ses titres ni toutes ses franchises ne sont disponibles en téléchargement via ce système.

C’est pourquoi il a pris du retard jusqu’à présent par rapport à l’abonnement principal: Game Pass et Game Pass Ultimate. Lorsque cela sera publié et testé, nous verrons si EA cherche à rattraper sa concurrence ou à suivre le même chemin qu’avant.