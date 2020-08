2020-08-11 23:00:05

Ed Sheeran et sa femme attendraient leur premier enfant ensemble – et le tout-petit pourrait naître dès cet été.

On pense que l’épouse du musicien de 29 ans, Cherry Seaborn, est enceinte du premier enfant du couple, et des sources affirment que le bébé naîtra cet été, après que le couple a gardé la nouvelle secrète tout au long de la pandémie de coronavirus.

Une source a déclaré au journal The Sun: « Ed et Cherry sont aux anges. Ils sont très excités, mais ont gardé les choses très discrètes.

«Le verrouillage était une excuse parfaite pour ne pas être trop vu, mais les choses se rapprochent et l’excitation a augmenté, alors ils ont commencé à en parler à leurs amis et à leur famille.

«Ils font juste la dernière des préparatifs à la maison, et le bébé est attendu plus tard cet été.

« C’est un moment vraiment heureux et leurs familles sont toutes ravies pour eux et ont hâte de rencontrer le nouvel arrivant. »

On pense que Cherry a pu cacher sa bosse de bébé naissante au monde grâce à la pandémie, car elle ne l’a pas quittée, elle et le vaste domaine du Suffolk d’Ed.

Bien que le hitmaker de ‘Castle on the Hill’ soit l’un des plus grands musiciens du monde, il aura beaucoup de temps à passer chez lui avec son arrivée imminente, car il est actuellement en pause temporaire de son travail.

Posté sur les réseaux sociaux en décembre de l’année dernière, il a annoncé: « Bonjour à tous. Je vais encore faire une autre pause.

«L’ère et la tournée de Divide ont changé ma vie de bien des façons, mais maintenant c’est fini, il est temps de sortir et de voir un peu plus le monde.

«Je suis un peu non-stop depuis 2017 donc je vais juste prendre une pause pour voyager, écrire et lire.

«Je serai hors de tous les médias sociaux jusqu’à ce qu’il soit temps de revenir.

«À ma famille et à mes amis, à voir quand je te vois, et à mes fans, merci d’être toujours génial. Je promets de revenir avec de la nouvelle musique quand le moment sera venu, et j’ai vécu un peu plus pour vraiment quelque chose à écrire. »

Et Ed pourrait même abandonner complètement sa carrière une fois son tout-petit arrivé, car il avait précédemment déclaré que son ambition pour la musique « tomberait à zéro » quand il aurait des enfants.

Il a avoué: « Mon ambition va tomber à zéro dès que j’aurai des enfants. Je vais être comme » je m’en fiche car j’ai une autre vie à gérer « .

« C’est tout à fait compréhensible parce que vous avez des enfants et que votre ambition change pour être comme » je veux être un bon père « . »

