Eiza González met un terme à la misogynie avec ses super tweets à ce sujet

S’il y a quelque chose que l’actrice Eiza González espère se produire cette année, ce n’est pas seulement la fin de la pandémie de coronavirus, mais aussi la fin de la mentalité misogyne dans la société.

Ces jours-ci, il y a eu plusieurs mèmes dans lesquels la star de Bloodshot a été comparée à la chanteuse Belinda pour les rapports de sa nouvelle relation avec l’artiste Christian Nodal, dans lesquels ils ont comparé les choix du couple des deux célébrités.

Bien que González ne se réfère pas directement aux taquineries, il a déclaré dans plusieurs publications sur Twitter qu’il ne semble pas exact que la valeur d’une femme se mesure par une relation sentimentale avec un homme.

« J’espère qu’en 2021, nous serons guéris de la corona (coronavirus), mais aussi de la terrible mentalité misogyne. Dans la difficulté d’obtenir la reconnaissance de notre propre travail, parce qu’apparemment rien ne suffit jamais, ils nous mettent en concurrence et en plus notre valeur n’est liée qu’à un seul homme », écrit-il.

« Je vous en prie, ne m’utilisez pas comme exemple pour dénigrer ou minimiser une femme. Jamais. Ni sa carrière, ni sa vie personnelle, encore moins son physique. C’est complètement inacceptable. Et ce n’est pas quelque chose dans lequel je crois ou je veux être impliqué. Je vous remercie ».

Dans d’autres messages, la protagoniste de Baby: the Crime Apprentice a indiqué qu’elle considérait que pointer vers les traits, le teint physique ou la couleur de peau de toute personne pour se moquer d’elle, en plus d’être raciste et classiste, est absolument faux et inacceptable. .

«Et enfin, aucune femme n’est meilleure qu’une autre. Et surtout, (cette) femme qui a la ténacité et le courage de survivre au mépris et aux attaques quotidiennes dans cette industrie et dans d’autres, mérite tout le respect. Une femme guerrière. Parce que depuis le jour malheureusement juste parce que nous sommes une (des) femme (s) nous avons un désavantage », lit-on dans une autre publication.

« J’espère qu’un jour nous atteindrons le point où nous valorisons les femmes qui nous représentent dans tous les domaines pour leur propre engagement, effort et sacrifice, car même si elles ne le croient pas: l’homme n’est pas Dieu et aucun homme ne crée la femme. La femme se démarque et il se tient tout seul. «