Mexico,- « Le Brujo brésilien » Paulo Henrique Santos, est le nouvel ajout au Neza Futbol Club.

Paulo Henrique Santos de Oliveira, un Brésilien de 28 ans, rejoint l’équipe mexicaine.

Le local joue comme un attaquant, mais n’ignore pas la position du crochet, il vise donc à être la double arme des Bulls.

«Je tiens à remercier le président (Hugo Vázquez) et à envoyer un grand salut à tous les fans. Pour ma part je veux tout donner, je veux marquer beaucoup de buts, leur donner beaucoup de joies. Jouons à Nezahualfutbol », a souligné Santos de Oliveira.

«El Brujo Brasileño» a fait ses débuts à l’âge de 18 ans à Usac Suzano, plus tard il a participé à Flamengo, Vasco da Gama et Corinthians, après être passé par Timao, en 2012 il est arrivé au Mexique pour rejoindre les rangs inférieurs de Toluca et Atlante Cependant, il n’a pas réussi à consolider et a fini par jouer pour le FC Politécnico où il a inscrit 12 buts en 22 matchs.

Paulo Henrique Santos est devenu le troisième footballeur annoncé par l’équipe mexicaine, avant que l’arrivée d’Eduardo Gámez et d’Alejandro Vences dans l’équipe de Germán Arangio ne soit officialisée.

Photo courtoisie Neza Futbol Club

