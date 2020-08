El Susto, documentaire qui traite des méfaits des boissons sucrées pour les Mexicains

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Jeudi 20 août 2020, p. 8

Pour de nombreux Mexicains, la consommation de boissons gazeuses est plus qu’une habitude quotidienne. Les boissons sucrées font désormais partie de la culture et des traditions; Par exemple, dans les offrandes du Jour des Morts, avec les ragoûts traditionnels, de grandes bouteilles sont placées avec des liquides pétillants et colorés.

Karen Akins est une Américaine qui est venue il y a quelques années au Mexique avec un groupe d’infirmières pour faire des tests de diabète à Quintana Roo. Impressionnée par les résultats – une grande partie de la population avait des taux de glucose élevés – elle a réalisé El susto, un documentaire sur l’impact de ces boissons dans le pays.

J’ai décidé d’essayer d’utiliser mon expérience pour enseigner aux autres ce que j’ai vu et pour que les gens comprennent le lien entre la nutrition et cette maladie prévisible. Il était très évident qu’il n’y avait aucune idée que la consommation de malbouffe et de boissons sucrées causait ces maladies chroniques, a déclaré Akins.

Le Mexique est l’un des plus grands pays consommateurs de boissons gazeuses au monde et également l’un des plus nombreux cas de diabète. Pour le directeur du Centre de recherche en nutrition et santé, Simón Barquera, ces facteurs sont une association évidente qui a été largement vérifiée dans différentes études.

À une époque comme le présent, lorsqu’une nouvelle maladie affecte le monde entier, il a été démontré que la population souffrant de maladies telles que le diabète ou l’obésité est plus susceptible de mourir. Barquera reconnaît le travail des groupes civils qui ont exigé de nouvelles politiques des autorités pour résoudre ces problèmes et a reconnu les actions réalisées.

Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il doit y avoir une stratégie globale, mais qu’elle soit globale n’enlève rien au fait que les stratégies se développent progressivement, selon les possibilités et les ressources de chaque pays, explique Barquera.

El susto est aussi un film qui tente de mettre à jour la façon dont le pays est raconté au reste du monde. Je voulais faire un film qui montrerait les choses merveilleuses sur la culture, les traditions et la scène politique mexicaine, qui montrerait à quel point le Mexique est progressiste, ainsi que mettre les choses dans une perspective positive pour tout le pays et réécrire d’une manière ou d’une autre le récit de ce qui se passe et dans l’esprit des gens, a expliqué le réalisateur et producteur du film.

Conséquences de la publicité

Lors de la présentation en ligne du documentaire, l’acteur Damián Alcázar a remercié Akins pour son travail. Il s’est dit convaincu du pouvoir du documentaire pour apporter des changements, un formidable bilan d’éducation, de connaissances, et a exprimé son inquiétude en tant que citoyen sur le problème de santé qu’El susto aborde.

L’acteur a critiqué l’industrie de la publicité, qui est devenue un facilitateur pour les grandes industries quel que soit le degré de préjudice qu’elle peut causer à la société. Alcázar a également expliqué que pour cette raison, il ne fait pas de publicités. Cependant, le militant également ne cherche pas à interdire la consommation de boissons sucrées, mais à équilibrer son offre par la réglementation.

Le film d’Akins, avant la pandémie, avait déjà été présenté en Angleterre et aux États-Unis, où il était surprenant du fait de l’ignorance de ce qui se passe au Mexique. Cependant, elle était plus préoccupée par le public mexicain. Il pensait que son film serait détesté parce que le président de son pays a dit des choses horribles sur les Mexicains, mais il a été bien accueilli.

Ceux qui ont vu la bande le remercient d’avoir exposé le contexte d’un problème qui touche les populations autochtones les plus petites et les plus reculées du pays.

Au Chiapas, Gustavo Castro, un défenseur des droits humains, a évoqué la manière dont les boissons gazeuses ont été intégrées dans la vie quotidienne des communautés.

Non seulement dans les communautés, le manque d’accès à l’eau potable est élevé, et c’est très curieux car l’Etat possède 33 pour cent des eaux de surface dans tout le pays. Là, le gouvernement veut attirer de gros investissements parce qu’il y a beaucoup d’eau; Cependant, les gens n’ont pas d’eau, ils n’y ont pas accès, et dans la mesure où Coca-Cola peut atteindre toutes les communautés, il inhibe également, dans une certaine mesure, la protestation, la demande, la mobilisation et l’organisation pour avoir accès à l’eau. Eau.

Dans le paysage, les traditions et l’économie, les boissons gazeuses apparaissent comme des motifs récurrents. Pour Atkins, c’est un problème mondial qui s’est aggravé au Mexique.

Le film peut être loué sur la page elsustodocumental.com.