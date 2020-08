Le danger de radicalisation politique à travers certains groupes ou leaders pseudo-religieux augmente au milieu d’une longue crise sociale, systémique et culturelle. Dans pratiquement tous les coins du monde émergent des personnalités perturbatrices et des groupes de valeurs humaines ambiguës et de principes spirituels ambivalents qui, de l’empyrée de leurs certitudes, dynamisent à la fois les institutions démocratiques et les organisations religieuses elles-mêmes auxquelles elles prétendent appartenir ou auxquelles elles prétendent. veux sauver.

Donald Trump, par exemple, est la quintessence de ce phénomène complexe dans lequel nous reconnaissons également d’autres dirigeants tels que Recep Erdogán (Turquie), Jair Bolsonaro (Brésil), Jeanine Áñez (Bolivie) ou López Obrador lui-même. Bien que non seulement eux, leurs plus féroces malfaiteurs se retrouvent également sur le même spectre de radicalisation pseudo-religieuse d’intentions pragmatiques et électorales.

Le 4 août, alors qu’il accordait une interview à la chaîne de télévision catholique EWTN, le président Trump – au milieu de sa campagne de réélection – a clôturé son discours par le commentaire suivant: «Je pense que quiconque a à faire franchement avec la religion, en particulier avec l’Église catholique, cela devrait être avec le président Trump. Quand il s’agit d’être pro-vie, quand il s’agit de toutes ces choses. Parce que ces personnes vont retirer tous leurs droits, y compris le deuxième amendement; parce que, vous savez, les catholiques aiment leur deuxième amendement, alors je l’ai sauvé. Si je n’avais pas été ici, vous n’auriez pas de deuxième amendement. Et si être pro-vie est important pour vous, vous n’allez pas être de ce côté du problème. Je vous garantis que si la gauche radicale, parce qu’elle va prendre le relais, elle la poussera comme si ce n’était rien. »

L’intention du message compense le manque de clarté. Trump assure fondamentalement que, s’il remporte les élections, la gauche radicale poussera des questions telles que «retirer le droit des Américains de porter des armes à feu» (le deuxième amendement); Par conséquent, pour le président, les croyants – en particulier les catholiques – devraient le soutenir parce qu’ils sont pro-armes.

Immédiatement et presque comme d’habitude, ce sont les institutions catholiques formelles qui sont sorties pour rejeter l’idée que le christianisme ou la catholicité recherchent dans leurs principes le port des armes. Le problème, cependant, n’est pas que les dirigeants catholiques formels se distancient des idées de Trump, mais que certaines bases pseudo-catholiques radicalisées ne font plus confiance, n’écoutent plus ou ne suivent plus leurs évêques ou pasteurs, et sont capables de menacer avec une arme à feu. à des dizaines de manifestants pacifiques depuis le patio de leur maison après avoir passé 45 minutes en masse, comme cela s’est produit le 29 juin lors d’une marche Black Lives Matter dans le Missouri.

Lorsque les institutions sociales et formelles modernes commencent à échouer, les racines irrationnelles et émotionnelles jouent un rôle prépondérant dans la vie communautaire, en particulier le substrat religieux qui se trouve au fond de l’identité, de la psyché et de l’épanouissement du citoyen moyen. Pour ces groupes pseudo-religieux aux intérêts politiques mondains, ils ne semblent pas se soucier de l’accusation raciste de leurs candidats alors qu’ils gouvernent avec la Bible en main, ni du mépris de la vie des migrants s’ils sont des militants anti-avortement, ni du manque de transparence s’ils portent un ‘ arrêter le Sacré-Cœur », ni le langage vindicatif et querelleur s’il est extérieur à ce qu’ils entendent comme leur« mission prophétique ».

Pour ces nouveaux groupes pseudo-religieux, peu importe que les représentations iconiques les plus importantes du pont civilisationnel entre le christianisme oriental et occidental soient honteusement couvertes tant qu’elles peuvent se transformer en mosquée une enceinte qui les transcende; Ils ne se soucient pas que les femmes noires enceintes courent deux fois plus de risques que les femmes blanches enceintes grâce au racisme structurel dont le président soutient même s’il se déclare pro-vie; Ils ne voient aucune contradiction dans une direction chrétienne qui prétend rechercher la démocratie en tournant le dos à l’assemblée populaire pendant qu’elle cède le pouvoir aux militaires; ils ne voient pas non plus un conflit dans lequel la figure de Jésus est utilisée comme un promoteur du port d’armes ou le christianisme comme un précurseur du slogan pour la transformation de la vie publique de la nation.

Au Mexique, nous devons nous soucier de ce phénomène car un processus électoral extrêmement complexe approche. En premier lieu, affaibli par la vulnérabilité des institutions de promotion et de défense démocratiques; et deuxièmement, parce que les institutions religieuses formelles ne se connectent pas et ne peuvent pas tempérer le troupeau radicalisé qui utilise un certain langage religieux pour promouvoir leurs agendas politiques particuliers et anti-évangéliques.

C’est le cas de l’un des leaders les plus visibles du mouvement anti-lopezobradorista, Gilberto Lozano, qui a dit sans vergogne au président: « La foi va nous faire démettre de vos fonctions très prochainement »; au moment de montrer la «tête» de López Obrador sur un plateau en criant parce que «j’espère que le héros national semblera le jeter».

Ces groupes pseudo-religieux réclament la démocratie à travers les coups d’État, ils demandent le respect de la vie humaine à tout prix même s’il fallait assassiner le président, ils convoquent un certain citoyen à rejoindre leur cause de la liberté car un autre certain citoyen est ignorant et l’a démontré choisir librement qui ils considèrent comme un mauvais président.

Malheureusement, ces groupes ne sont pas seuls; Les anciens chefs religieux qui voient avec effroi la perte de l’influence politique de leurs homologues contemporains radicalisent également leurs paroles et leurs pensées, confondent perversement le communisme avec la politique publique sociale, mettent en garde contre les démons cachés dans les palais et accusent les fonctionnaires éphémères de faux prophètes.

Ces groupes parient sur un conflit insensé au nom de principes moraux et religieux déformés que leurs propres pasteurs et institutions religieuses ne partagent pas. Et ce sont ces derniers qui sont le plus lésés par ces radicaux parce qu’ils ignorent et méconnaissent les lignes directrices et les documents formels qui demandent mesure et prudence. Le scénario est incertain, mais pour les institutions religieuses formelles, une définition est nécessaire: insisteront-ils pour tempérer et former ces groupes politiques pseudo-religieux ou vont-ils y succomber et approuver leurs confusions dogmatiques pour obtenir des résultats politiques de leur intérêt?

* Directeur VCNoticias.com

