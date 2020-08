Évaluation:

9/10

Jeter:

Jesse Williams comme Todd Walkley

Jordana Brewster comme Kathy

Niamh Wilson comme Aurora

Jay Baruchel comme Ezra

Simon Northwood comme l’homme

Co-écrit et réalisé par Jay Baruchel; Co-écrit par Jesse Chabot

Examen des actes de violence aléatoires:

Jay Baruchel a contribué beaucoup de grandes choses au monde du cinéma au cours de ses 20 ans et plus dans l’industrie et bien qu’il soit peut-être mieux connu pour le Comment entraîner son dragon franchise et quelques comédies plus scandaleuses comme Trop belle et Fanboys, il a eu un certain nombre de projets qui offrent des messages plus profonds et des critiques sociales. Avec son deuxième effort derrière la caméra, Actes de violence aléatoires, Baruchel a montré qu’il avait trouvé une bonne emprise pour approfondir certains thèmes d’actualité et les équilibrer avec des frissons élégants et sanglants.

Le créateur de bandes dessinées Todd Walkley, sa femme Kathy, l’assistante Aurora et son meilleur ami, le propriétaire de Hard Caliber Comics, Ezra, se lancent dans un road trip de Toronto à NYC Comic-Con et de mauvaises choses commencent à se produire. Les gens commencent à se faire tuer. Il devient vite clair qu’un fan fou utilise la bande dessinée «SLASHERMAN» de Todd comme source d’inspiration pour les meurtres et alors que les corps s’empilent et que les amis et la famille de Todd deviennent eux-mêmes des victimes, Todd sera obligé d’assumer la responsabilité artistique.

En donnant vie au roman graphique de Justin Bray et Jimmy Palmiotti, Baruchel et son partenaire d’écriture Chabot empruntent un chemin différent en adaptant l’histoire, changeant le conflit de conduite d’un tueur inspiré par un concours de créateurs de bandes dessinées préférées au groupe qui rencontre le tueur réel qui a inspiré leur bande dessinée et cela s’avère être un chemin beaucoup plus intéressant. En passant du tueur basé sur la bande dessinée à la bande dessinée basée sur le tueur, le duo d’écrivains choisit de déplacer les projecteurs de certains des coins toxiques de la communauté de la bande dessinée vers l’exploration générale de la violence dans les médias et de sa relation avec le monde réel et il est géré avec des résultats pour la plupart réussis.

Certains des flashbacks et des dialogues explicatifs jonchés tout au long du film se sentent un peu trop sur le nez et confond parfois les messages de Baruchel et Chabot, mais la majorité d’entre eux aident à puiser dans le débat intéressant de la vie imitant l’art et vice versa et le les questions soulevées sont très opportunes et importantes. La violence dans l’art, en particulier dans le genre horreur, a longtemps été accusée d’influencer les actions du monde réel, et bien que le duo garde un point de vue principalement objectif tout au long du film, il est encore assez clair de voir qu’il y a une croyance en un cycle de violence générationnelle et il est abordé de manière plutôt convaincante.

Bien que l’on puisse affirmer que le film perd encore plus l’intérêt de ses messages avec sa violence horrible et gratuite tout au long de son affichage, il s’avère non seulement être une joie pure et simple pour les fans de genre, mais aussi une belle utilisation de son genre pour soutenir davantage ses idéaux. , un peu dans la même veine que celle de Wes Craven Crier. Bien que pas aussi méta que la franchise créée par Kevin Williamson, il y a clairement une approche beaucoup plus connue tout au long du film par rapport à d’autres tarifs de genre similaires qui garderont le public sur ses gardes pour des frissons et des sensations fortes.

Ayant fait ses débuts en tant que réalisateur sur le so-so Goon: le dernier des exécuteurs, Baruchel a montré qu’il avait du potentiel derrière la caméra et avec Actes de violence aléatoires c’est tellement évident la passion qu’il entretenait pour le projet car il s’agit d’une œuvre d’art absolument stylée d’inspiration giallo. D’une palette de couleurs utilisant seulement une poignée de nuances à l’utilisation intelligente des angles hollandais et des séquences animées, l’effort qu’il a déployé pour faire de ce film à la fois un roman graphique à la fois riche en thèmes et visuellement fascinant est à couper le souffle et porte ses fruits dans pratiquement toutes les images. du film.

Bien que son histoire puisse parfois manquer ses objectifs ambitieux et qu’il y ait un manque d’humour dans ses quatre personnages principaux, Jay Baruchel Actes de violence aléatoires est un régal absolu pour les fans d’horreur et les cinéphiles grâce à ses messages opportuns, ses effets spéciaux viscéraux et superbes, ses performances solides et sa direction élégante de Baruchel qui devraient le catapulter pour devenir un talent recherché pour derrière la caméra autant que devant de celui-ci.

