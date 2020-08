Si vous faites partie de ceux qui complètent généralement leur tenue d’été avec une bonne paire de tongs, vous vous êtes sûrement demandé à plusieurs reprises comment éliminer ces vilains marques d’empreinte dans l’usine, si c’est le cas, mettez ces astuces en pratique et laissez-les comme neuves.

Sandales en cuir traité. Nettoyez la surface tachée avec une solution de eau et vinaigre blancAppliquez avec un chiffon et frottez plusieurs fois jusqu’à ce que vous ayez complètement éliminé ce ton sombre qui avait envahi vos vieilles sandales.

Sandales en caoutchouc. Lavez vos sandales de la manière habituelle et une fois propres, saupoudrez Bicarbonate de sodium Sur la semelle de la chaussure, frottez avec une brosse à dents non utilisée et lorsque la tache a disparu, rincez et séchez au soleil.

Utilisez du bicarbonate de soude pour nettoyer les sandales en daim

Sandales en daim. Pour donner à vos anciennes sandales en daim un aspect neuf, il n’en faut qu’une feuille de ponçage. Frottez doucement dans les zones tachées et en quelques minutes, il n’y aura aucune trace de votre empreintes.

Sandales en cuir. Il Bicarbonate de sodium C’est l’un des produits les plus recommandés pour traiter ce type de chaussures. Vaporisez une quantité généreuse sur la zone tachée, puis mettez les sandales dans un grand sac, fermez-le et laissez la poudre agir pendant la nuit. Le lendemain, frottez avec un chiffon propre.