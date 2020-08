L’école Las Encinas rouvre ses portes. Après que le tournage ait été reporté lors de la détection d’un cas de coronavirus parmi son casting, ‘Elite’ a repris les enregistrements de sa quatrième saison ce lundi 10 août 2020, tel que rapporté par Bluper et a pu confirmer FormulaTV. Netflix assure à ce portail qu’il s’agit d’un cas unique dans toute l’équipe, favorisant la reprise du tournage en toute sécurité.

Les signatures de la saison 4 de ‘Elite’

Comme FormulaTV a exclusivement avancé, il s’agit d’un membre de la distribution qui a été testé positif pour Covid-19. Bien que la plateforme de streaming ne confirme ni ne nie si la personne concernée est membre de l’équipe artistique ou technique, elle garantit que évolue favorablement. Son absence temporaire n’empêche pas l’enregistrement des nouveaux chapitres de pouvoir continuer son cours.

Que s’est-il passé sur le tournage de «Elite»?

Ce qui s’est passé remonte au lundi 3 août, jour où le tournage de la quatrième saison de fiction produite par Zeta Ficción TV a commencé avec l’incorporation de nouveaux acteurs: Manu Ríos, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch, Andrés Velencoso et Diego Martín. Seulement un jour plus tard, la série a été contrainte de paralyser ses enregistrements après avoir détecté un cas de coronavirus au sein de son équipe. Les tests et questionnaires périodiques auxquels ils sont soumis, à la fois acteurs et techniciens, ont permis de détecter précocement et permettent d’agir rapidement.

Après cinq jours debout, l’équipe est revenue sur le plateau pour continuer le tournage de la quatrième saison. Un lot d’épisodes qui implique un redémarrage après la fin du cycle qui a marqué la troisième saison. Les nouvelles recrues rejoindront certains des acteurs habituels qui continuent d’être liés aux séries Carlos Montero et Darío Madrona: Miguel Bernardeau, Itzan Escamilla, Arón Piper, Omar Ayuso, Claudia Salas et Georgina Amorós.