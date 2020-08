La Couronne est de retour pour conclure le drame royal avec six saisons. Cependant, les fans devront attendre un peu plus longtemps pour voir les deux dernières saisons de la série puisque la production ne commencera que l’année prochaine, ce qui donnera aux fans une pause de deux ans alors que la série avance dans le temps et alignera une nouvelle distribution.

Depuis que la Couronne raconte les histoires de la famille royale depuis 1947, nous avons vu des personnalités comme la reine Elizabeth II, la princesse Margaret, le prince Phillip et bien d’autres vieillir au fil des décennies. La quatrième saison entrera dans l’ère plus contemporaine de leur lignée, où nous rencontrerons enfin la princesse Diana jouée par Emma Corrin. Mais lorsque les deux dernières saisons arriveront, la princesse Diana sera jouée par la beauté imposante Elizabeth Debicki (The Great Gatsby, Widows, Tenet).

Le compte Twitter officiel de The Crown a fait la dernière annonce de casting pour les deux dernières saisons:

Elizabeth Debicki jouera la princesse Diana dans les deux dernières saisons de The Crown (saisons 5 et 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B – La Couronne (@TheCrownNetflix) 16 août 2020

Pour les deux dernières saisons de The Crown, Imelda Staunton (Harry Potter et l’Ordre du Phénix) arrive pour jouer la reine Elizabeth II, après Claire Foy et Olivia Colman joué le rôle lors de la saison précédente. Jonathan Pryce (Les deux papes) a récemment été annoncé pour la rejoindre en tant que prince Philip, suivant les traces de Tobias Menzies et Matt Smith. De plus, la série a également jeté Lesley Manville comme Princess Margaret.

Cependant, avant de voir tout cela, les fans attendent toujours de voir la quatrième saison de The Crown, qui nous mènera jusqu’en 1990 lorsque Margaret Thatcher, jouée par Gillian Anderson, est démis de ses fonctions de Premier ministre. Au cours de cette saison, nous verrons le mariage de la princesse Diana avec le prince Charles (Josh O’Connor) comme cela s’est produit en 1981.

Alors que les cinquième et sixième saisons clôturent l’histoire de la famille royale, nous verrons probablement la disparition tragique de la princesse Diana après que la voiture qui la transportait s’est écrasée dans un tunnel routier à Paris. Le partenaire de la princesse Diana, Dodi Fayed, et son chauffeur Henri Paul ont été déclarés morts sur les lieux, mais la princesse elle-même est décédée à l’hôpital par la suite.

La mort de la princesse Diana a provoqué des ondes de choc dans le monde entier, et il y a même eu une controverse sur la cause de l’accident imputée à la poursuite de paparazzi essayant de prendre une photo de la princesse. Mais il s’est avéré que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule à grande vitesse alors qu’il était en état d’ébriété et sous l’effet de médicaments sur ordonnance. Même ainsi, ce fut un moment charnière et déchirant de l’histoire de la famille royale, et il sera intéressant de voir comment il est dramatisé dans la série.

Articles sympas sur le Web: