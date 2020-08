The Crown est l’une des séries dramatiques les plus réussies de ce 2020 et ses trois nominations aux Emmy Awards 2020 dans les meilleures catégories soutiennent cette affirmation. La série Netflix est nominée dans Meilleur drame, meilleure actrice dramatique pour Olivia Colman et meilleure actrice dans un second rôle dramatique pour Helena Bonham Carter. Les deux actrices sont les favorites pour leurs catégories respectives.

Cela signifie que le casting de The Crown a toujours été l’un des meilleurs, prenant des nominations dans les différentes éditions des Emmy depuis 2018, date de sortie de la série. C’était d’abord Claire Foy comme la reine elizabeth, Matt Smith comme prince Felipe et Vanessa Kirby comme la princesse Margaret, pour faire place dans la saison trois à Olivia Colman comme Elizabeth II et Bonham Carter comme Margaret.

C’est pourquoi nous sommes ravis d’annoncer l’actrice qui jouera l’un des noms les plus importants (sinon le plus important, osons-nous dire) de la monarchie britannique. Il s’agit de La princesse Diana, également connue sous le nom de Lady Di, et dont le personnage sera joué par Elizabeth Debicki.

Elizabeth Debicki, la nouvelle princesse Diana

Selon les informations de certains médias tels que Variety, la production de The Crown a trouvé la femme idéale pour donner vie à la princesse de Galles, et le fardeau incombe à Elizabeth Debicki, une actrice australienne avec une carrière relativement courte mais déjà importante apparaissant dans des productions de haut niveau telles que Guardians of the Galaxy Vol.2, The Cloverfield Paradox, Widows et peut-être son plus grand rôle à ce jour: TENET par Christopher Nolan.

Debicki jouera Diana dans les saisons 5 et 6 de la série, alors l’actrice a commenté: «L’esprit de la princesse Diana, ses paroles et ses actions, vivent dans le cœur de tant de gens. C’est un véritable privilège et un honneur de rejoindre cette grande série, qui m’a étonné dès le premier épisode « .

Elizabeth Debicki jouera la princesse Diana dans les deux dernières saisons de The Crown (saisons 5 et 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B – La Couronne (@TheCrownNetflix) 16 août 2020

C’est la deuxième fois qu’une actrice australienne joue la princesse Diana dans une série ou un film. Le premier était Naomi Watts dans le biopic d’Oliver Hirschbiegel Diana; Cependant, il semble que l’apparition d’Elizabeth Debicki aura plus de poids, car comme nous l’avons mentionné, The Crown est l’une des séries les plus réussies (également d’époque) sur la plateforme, ainsi que la plus acclamée.

Seulement 6 saisons de ‘The Crown’

Il y a un mois, Netflix a annoncé que The Crown atteindrait une sixième et dernière saison. Le créateur de la série, Peter Morgan, avait déclaré qu’il n’y aurait que cinq saisons pour couvrir les problèmes les plus importants de la royauté, mais Netflix a décidé de le prolonger jusqu’à un sixième.

Et c’est là qu’interviennent les noms de Diana et Elizabeth Debicki. Il est confirmé que leurs noms apparaissent dans les cinquième et sixième, donc vous supposez que nous verrons d’abord le moment où Diana et Carlos se rencontrent, commencent leur relation et d’autres, puis cèdent la place aux problèmes conjugaux, à la manière dont la reine s’est impliquée dans cette affaire et au divorce médiatique.

Rien de tout cela n’est certain, mais la saison six se terminera très probablement avec la mort tragique de Lady Di le 31 août 1997. dans un accident de voiture. La présence de Diana dans la série est passionnante, car elle est l’un des personnages royaux les plus aimés de la société britannique grâce à sa personnalité, mais surtout à son travail humanitaire pendant et après son mariage avec le prince Charles de Galles.