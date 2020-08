Elle Fanning dirigera The Girl From Plainville de Hulu

Après avoir reçu des critiques élogieuses pour son tour de Catherine la Grande dans la dramatique de fiction historique à succès pour la plate-forme de streaming, Elle Fanning se réunit avec Hulu pour jouer dans la prochaine série limitée La fille de Plainville, selon The Hollywood Reporter.

La série, basée sur l’article d’Esquire de Jesse Baron du même nom, est inspirée de l’histoire réelle de Michelle Carter, une jeune femme qui a été condamnée pour homicide involontaire en 2017 dans une affaire de «textos-suicide», avec le projet mis à la chronique de la relation entre Carter et Conrad Roy III et les événements qui ont conduit à sa mort et sa condamnation controversée.

Liz Hannah, nominée aux Golden Globes (La poste) et Patrick Macmanus (Dr Death) sont sur le point de servir de co-showrunners pour la série et produira exécutif aux côtés de Fanning et Echo Lake, Brittany Kahan, avec Universal Content Productions d’Universal Studio Group servant de base pour le projet. Sont également attachés Baron et Erin Lee Carr, réalisatrice du documentaire de HBO explorant l’affaire. Je t’aime, meurs maintenant, en tant que producteurs-conseils pour la série.

Fanning s’est d’abord associé à la plateforme de streaming pour Le grand, créé par Tony McNamara, nominé aux Oscars et aux Golden Globes (Le favori), et après avoir reçu des critiques élogieuses de la part des critiques et une forte audience, il a été repris pour une deuxième saison de 10 épisodes.

La série marque également le dernier effort de série limitée de Hulu après le nominé aux Emmy Petits feux partout, Catch-22 et L’acte, avec d’autres projets à venir dont l’ensemble Neuf parfaits étrangers dirigé par Nicole Kidman (Gros petits mensonges).

