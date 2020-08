Le DJ résident d’Ellen DeGeneres, Stephen «tWitch» Boss, a été nommé co-producteur exécutif de l’émission-débat de jour, ont déclaré à Variety deux personnes proches de la décision.

La nouvelle a été annoncée lors d’un discours très émouvant de DeGeneres à son personnel «Ellen Show» lundi, où elle a été confrontée à des mois de rapports sur un environnement de travail toxique et le racisme.

L’animatrice a exprimé le désir de «revenir en force» lors de la 18e saison à venir de sa franchise syndiquée, une institution de Warner Bros. TV, avec un engagement renouvelé envers la diversité. DeGeneres a déclaré que Boss avait déjà été utile dans cette mesure. La promotion donnera à l’animateur plus d’influence à la fois dans la programmation et la culture de travail, a ajouté un initié.

Il y a moins d’une semaine, Boss a déclaré à UsWeekly qu ‘«il y a évidemment des choses à régler, mais de mon point de vue et d’innombrables autres, il y a eu de l’amour. Je vais m’en tenir à cela jusqu’à ce qu’il y ait un moment où nous pourrons nous adresser plus publiquement. »

Un rapport de juillet de BuzzFeed contenait une série d’accusations racistes concernant le comportement envers les employés de couleur. Lors de l’appel de lundi, DeGeneres a déclaré que les rapports lui avaient laissé le cœur brisé. Comme Variety l’a rapporté en exclusivité, DeGeneres a également annoncé qu’un trio de grands producteurs accusés d’inconduite sexuelle avait été licencié.

Les producteurs exécutifs Ed Glavin et Kevin Leman et le co-producteur exécutif Jonathan Norman ont tous été évincés à la suite d’allégations accablantes soulevées dans de récents rapports de Buzzfeed et Variety. Les vétérans «Ellen» Mary Connelly, Andy Lassner et Derek Westervelt resteront à l’émission en tant que producteurs exécutifs aux côtés de l’animateur DeGeneres. Connelly, Lassner et Westervelt font partie de la série depuis sa création en 2003.

Boss apparaît également dans la série de variétés «Ellen’s Game of Games» aux côtés de DeGeneres, et accueille la série «Disney’s Fairy Tale Weddings» avec sa femme Allison Holker pour Disney Plus. Également crédité en tant que chorégraphe et danseur de longue date, les crédits du film de Boss incluent «Blades of Glory», «Hairspray» et «Magic Mike XXL».

Cynthia Littleton a contribué à ce rapport.