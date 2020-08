À ce stade de l’histoire ou de la série, Personne n’imagine un épisode de « Grey’s Anatomy » sans Ellen Pompeo comme protagoniste et chef d’orchestre de l’intrigue. L’actrice américaine continue de jouer dans le drame ABC après 16 saisons, et la 17e en route, mais l’histoire aurait pu être très différente si les délais avaient été différents.

« Si j’avais commencé la série quand j’étais plus jeune, 25 ans, j’aurais probablement quitté quand j’avais 31 ou 32 ans, quand mon contrat de six ans était terminéPompeo a avoué sur le podcast Jemele Hill « Unbothered. » Actuellement, l’actrice du Massachusetts, née en novembre 1969, a 50 ans.

Pompeo estime qu’à un certain moment de sa carrière, il a préféré opter pour la certitude d’un emploi stable et financièrement solvable plutôt que de se lancer dans l’aventure hollywoodienne avec des projets peut-être plus importants, même au cinéma, mais qui sait s’ils sont tout aussi rentables. « Je savais que j’aurais 40 ans et je ne voulais pas être à la recherche de papiers …. Je préfère voir ça pour la bénédiction que c’est », expliqua-t-elle sincèrement.

«Une vie familiale saine était plus importante qu’une carrière professionnelle. Je n’ai pas grandi avec une enfance particulièrement heureuse et maintenant j’ai ce mari formidable et ces trois beaux enfants, donc avoir une vie familiale heureuse était vraiment quelque chose que je devais combler, fermer le trou. dans mon coeur et puis J’ai pris la décision de gagner de l’argent et de ne pas poursuivre des rôles d’acteur créatifs« , il a résumé.

Le contrat d’Ellen Pompeo avec ‘Grey’s Anatomy’ se termine après la saison en cours, la 17e de cette longue histoire qui, tout indique, sera prolongée pour un 18 et ceux qui sont nécessaires compte tenu du succès qu’elle récolte année après année sur ABC. Comme rapporté par divers médias américains, les acteurs Kevin McKidd, Kim Raver et Camilla Luddington ont déjà signé de nouveaux contrats cela les garderait dans la série jusqu’à une éventuelle et très probable 19e saison.