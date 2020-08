Un très vieux post partagé par Ellen DeGeneres il y a plus de dix ans est devenu viral à la suite de diverses allégations toxiques sur le lieu de travail concernant la culture prétendument «méchante» à The Ellen Show.

Le tweet en question? Un aveu que l’animatrice de l’émission primée a fait pleurer l’une de ses «employées comme un bébé dans l’émission d’aujourd’hui».

Le kicker? DeGeneres signe son message avec: « Honnêtement, ça faisait du bien. »

Gros yikes. Voir le tweet accablant que les utilisateurs de médias sociaux ont déterré ci-dessous:

Ce n’est pas un bon aperçu pour DeGeneres, dont l’image publique en tant que chérie de la télévision américaine a chuté ces derniers mois en raison d’un certain nombre d’allégations de racisme, d’inconduite sexuelle, d’intimidation et plus encore, qui ont été rapportées par d’anciens et actuels employés anonymes d’Ellen Show. .

Cependant, selon Page Six, ce tweet, qui a été publié le 5 juin 2009, faisait référence à un moment heureux au cours duquel l’animateur de l’émission a surpris un membre du personnel, Jeannie Klisiewicz, avec des vacances de croisière entièrement payées. Donc, ils étaient en fait des larmes de bonheur!

Tout de même, le tweet apparemment méchant qui devient viral en ce moment, au milieu d’une controverse croissante, est sans aucun doute un mauvais moment pour DeGeneres – et les gens passent une journée sur le terrain avec lui.

Voir les réactions au tweet ci-dessous: