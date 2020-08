Elvis Costello a annoncé un nouvel album, «Hey Clockface», qui sortira le 30 octobre, enregistré en partie – mais pas entièrement – avant la pandémie. L’annonce de minuit était accompagnée de la sortie d’une troisième chanson de l’album, «We Are All Cowards Now», rejoignant une paire de chansons sorties plus tôt cet été qui sont maintenant connues pour ne pas être seulement des pièces uniques.

Du groupe de sauvegarde de longue date de Costello, les Imposters, seul Steve Nieve est présent, car il a enregistré avec différents ensembles à Paris, Helsinki et New York pendant les périodes d’absence des tournées. Il est cependant rejoint par un autre ancien de «Look Now», l’album lauréat d’un Grammy qu’il a réalisé avec les Imposters il y a deux ans – le coproducteur Sebastian Krys, qui, outre son travail avec Costello, est surtout connu pour son travail avec des superstars latines.

«Je voulais que le disque soit vivant, que les chansons exigent une lecture forte et déchiquetée ou intime et belle», a déclaré Costello en annonçant le projet.

«We Are All Cowards» est maintenant, comme les deux singles qui l’ont précédé – «No Flag» et «Hetty O’Hara Confidential» – un enregistrement solo qui a été déposé au Suomenlinnan Studio à Helsinki en février de cette année. Mais ces trois chansons peuvent ne pas indiquer une direction sonore complète pour l’album, car le reste des numéros à venir sont des morceaux de groupe.

Après avoir quitté Helsinki, Costello s’est rendu à Paris pour un week-end de sessions aux Studios Saint Germain. Là, il a travaillé avec un groupe qu’il a surnommé «Le Quintette Saint Germain», avec Nieve – qui a assemblé l’ensemble pour Costello et a joué son tableau habituel de claviers – rejoint par Mickaél Gasche à la trompette, cor de flugel et serpent, Pierre-François «Titi »Dufour au violoncelle, le joueur d’anches Renaud-Gabriel Pion, et la batterie et les percussions d’Ajuq.

«J’ai chanté en direct sur le sol du studio, réalisant depuis la cabine vocale», a déclaré Costello. «Nous avons coupé neuf chansons en deux jours. Nous avons très peu parlé. Presque tout ce que les musiciens jouaient était une réponse spontanée à la chanson que je chantais. J’avais rêvé d’enregistrer à Paris comme ça, un jour.

Les dernières sessions de New York ont ​​apparemment eu lieu après le début de la mise en quarantaine, car Costello décrit sa partie comme ayant été achevée «via un fil électrique». Ces morceaux le mettent en valeur avec le guitariste Bill Frisell (avec qui il a déjà sorti un EP importé en direct) et le membre de Wilco Nels Cline, Michael Leonhart produisant et arrangeant ainsi que jouant de la trompette.

Pochette d’Elvis Costello «Hey Clockface» Courtesy Concord Records

«Je voulais écrire ‘Helsinki-Paris – ???’ sur la jaquette du disque comme celle-ci il y avait un parfum ou une agence de publicité », plaisante Costello. «« Londres »était une possibilité pour la troisième ville, mais Londres l’est pour toujours. Nous y reviendrons. Michael m’a envoyé cette musique de New York au moment idéal. Il s’est connecté à des éléments des deux sessions précédentes et a complété l’image.

Dans une collaboration en ligne avec Nieve récemment, Costello a déclaré qu’il avait voulu se réunir avec son producteur de longue date Nick Lowe pour des sessions à Londres, mais apparemment, il a décidé que ceux-ci pourraient attendre un futur album, s’ils se concrétisaient après la pandémie.

La liste des morceaux, avec toutes les chansons écrites par Costello, sauf indication contraire:

RÉVOLUTION # 49

PAS DE DRAPEAU

ILS NE RIENT PAS DE MOI MAINTENANT

PANNEAU DE JOURNAL

(Elvis Costello / Michael Leonhart / Bill Frisell)

JE FAIS (CHANSON DE ZULA)

NOUS SOMMES TOUS DES VACHES MAINTENANT

HEY CLOCKFACE / COMMENT POUVEZ-VOUS M’AFFICHER?

(Elvis Costello / Andy Razaf et Thomas Fats Waller)

LE TOURBILLON

HETTY O’HARA CONFIDENTIEL

LA DERNIÈRE CONFESSION DE VIVIAN WHIP

(Paroles: Elvis Costello | Musique: Steve Nieve & Muriel Teodori)

DE QUOI AI-JE BESOIN QUE JE N’AI PAS DÉJÀ?

LA RADIO, C’EST TOUT

(Elvis Costello / Michael Leonhart / Bill Frisell / Nels Cline)

JE NE PEUX PAS DIRE SON NOM

BYLINE