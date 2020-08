L’entrée d’un certain nombre de nouveaux arrivants pourrait bousculer les chances des favoris de longue date de gagner aux cérémonies Creative Arts Emmy de cette année.

Ici, Variety examine de plus près six de ces races importantes.

Conception du titre principal

C’est une catégorie dans laquelle les nominés peuvent être totalement créatifs en matière de styles visuels. Ils utilisent des éléments d’action réelle, de l’animation, de la photographie ou une combinaison de ceux-ci pour encapsuler rapidement les thèmes du spectacle qui suivra. Ce n’est pas une mince affaire, et comparer ces pièces uniques pour récompenser les unes par rapport aux autres ne l’est pas non plus. Ceux qui aiment le minimalisme seront probablement attirés par les points colorés et animés de «The Morning Show» d’Apple TV Plus, tandis que les électeurs à la recherche de métaphores sur le compartimentage et les éléments qui font un homme choisiront «The Politician» de Netflix, tandis que ceux qui préfèrent des images symboliques récompenseront enfin «Westworld», nominé à deux reprises pour HBO. Mais des séquences qui prennent les choses un peu plus littéralement sont également sur le bulletin de vote, des fées de « Carnival Row » d’Amazon Prime Video aux images d’archives de « Godfather of Harlem » d’Epix et à la construction minutieuse du titre réel de « Watchmen » de HBO . » Et puis il y a «Abstract: The Art of Design» de Netflix, qui change les choses pour refléter son profil épisodique. C’est une course qui semble tout simplement impossible à appeler.

Conception de la production du programme narratif

À l’exception de « Will & Grace » de NBC, chaque nominé dans cette catégorie est prêt pour son premier épisode, qui présente le monde de l’émission pour la nouvelle saison ou série. (« Will & Grace », qui est maintenant trois fois nominé consécutivement ici pour sa renaissance, est en lice pour recréer l’iconographie classique dans son hommage « I Love Lucy ».) « GLOW » de Netflix, qui a remporté la catégorie en 2018, a créé un hôtel et un casino fictifs, et un tout nouveau ring de lutte, dans les années 1980 à Las Vegas pour sa troisième saison, tandis que «Space Force» de Netflix a donné vie à une base militaire et à un centre de commandement pour la dernière mission de l’administration politique et Disney De plus, «The Mandalorian» a élargi l’univers «Star Wars» pour un nouveau médium. Notamment, «What We Do in the Shadows» de FX est sur le bulletin de vote pour un trio d’épisodes à travers sa deuxième saison, y compris la première et les avant-derniers segments. Pour ceux-ci, l’équipe a plongé dans les habitations des vampires (et dans un épisode spécial, un coven) dans le New York moderne. Il est difficile de parier contre le pouvoir de construction du monde de Lucasfilm et de Disney avec «The Mandalorian», mais la grande gamme et les détails représentés sur trois épisodes de «What We Do in the Shadows» pourraient le voir jouer spoiler.

Costumes d’époque

Cette course est un mélange de favoris bien-aimés et de nouveaux arrivants: «The Crown» de Netflix est deux fois vainqueur (2017, 2018), tandis que «The Marvelous Mrs. Maisel» d’Amazon Prime Video est deux fois nominé et titulaire, tandis que «Pose» de FX a également été nominé l’année dernière. D’un autre côté, il y a la série limitée de Netflix «Hollywood» et FX sur la série limitée de Hulu «Mrs. Amérique »en lice. La première de la deuxième saison de «Pose» et la finale de la troisième saison de «The Crown» ont propulsé leurs émissions respectives dans une nouvelle année, incorporant des styles frais, tandis que le cinquième épisode de la troisième saison de «Maisel» a emmené l’humoriste debout au sud à Miami et a embrassé les coraux , ce qui signifie que les trois candidats de retour ont élevé leur propre barre. Et «Mme. Le troisième épisode américain, centré sur Shirley Chisholm, n’a pas non plus déçu avec son équilibre entre modes conservatrice et libérale dans les années 1970. Mais c’est «Hollywood» qui s’est vraiment démarqué en recréant le tapis rouge des Oscars de 1948 et la cérémonie de sa finale.

Cinématographie avec une seule caméra (une heure)

Les deux précédents lauréats de la catégorie sont à nouveau nominés: M. David Mullen, qui a remporté le trophée l’an dernier pour «The Marvelous Mrs. Maisel» est de retour pour le cinquième épisode de la troisième saison de la pièce de la période standup, qui a ému à temps partiel à Miami. Pendant ce temps, le lauréat de 2018, Adriano Goldman («La Couronne») est nominé pour les suites de la catastrophe d’Aberfan dans le troisième épisode de la troisième saison de ce drame de la famille royale. Ils sont rejoints par Ben Kutchins «d’Ozark» (précédemment nominé pour le drame familial sombre en 2018, maintenant en lice pour le deuxième épisode de la troisième saison); Paul Cameron de «Westworld» (nominé en 2017 pour l’épopée futuriste pour la première de la troisième saison); et les nominés recrues Jeff Cronenweth (premier épisode de «Tales From the Loop»), Erik Messerschmidt (sixième épisode de «Mindhunter» de la deuxième saison) et Armando Salas (quatrième épisode de «Ozark» de la deuxième saison). La majorité des nominés ont été chargés de tourner un nouveau lieu distinct pour des émissions de plus longue durée, tandis que Cronenweth a dû créer le modèle visuel qui donnerait le ton à la série à l’avenir. Bien que cela puisse attirer l’attention de quelques électeurs supplémentaires, la portée de ce que Cameron a tourné, introduisant plusieurs villes internationales futuristes, lui donne un avantage.

Effets visuels spéciaux

Tous les nominés viennent dans cette course rafraîchi pour la nouvelle année, et cela pourrait être n’importe qui de gagner. «Game of Thrones» de HBO est le champion en titre de la catégorie, ayant non seulement gagné ces deux dernières années, mais aussi consécutivement entre 2012 et 2016, chaque année pour laquelle il était éligible sauf la première. L’autre série de genre épique de HBO «Westworld» a repris le flambeau en 2017 lorsque «GOT» s’est absenté, et elle a également été nominée en 2018, mais n’était pas éligible l’année dernière. De même, « Lost in Space » et « Stranger Things » de Netflix ont été nommés en première année en 2018, mais n’étaient pas éligibles l’année dernière. Tous sauf « The Mandalorian » sont prêts pour leurs finales de la saison, qui ont présenté divers degrés de destruction, de confrontations et de travail de transformation du monde. Le deuxième épisode de «The Mandalorian», sous-titré «The Child», se distingue comme un favori pour son introduction à la puissance et à l’importance de la plus grande sensation de 2019 lorsque l’enfant titulaire a utilisé la Force pour sauver le Mando d’une créature connu sous le nom de Mudhorn.

Réalité structurée ou édition de programme de compétition

Cette course se résume à savoir si les électeurs recherchent des histoires qui sont coupées ensemble pour satisfaire des arcs émotionnels ou pour des formats. Au cours des deux dernières années, cela signifie que «Queer Eye» de Netflix a remporté le trophée. Désormais nominé pour la troisième fois, c’est toujours celui à battre. Sur le bulletin de vote se trouve le deuxième épisode de la quatrième saison qui a suivi un voyage de rédemption et de pardon alors que le «héros» de l’épisode cherchait à avoir une conversation avec l’homme qui l’a paralysé en lui tirant dessus. Mais ne pas être complètement compté, c’est la 12e saison de «RuPaul’s Drag Race» sur VH1, également ancien vainqueur de la catégorie (2017) et nominé l’année dernière. Il a présenté au monde le prochain lot de superstars de drag queen; «Top Chef» de Bravo, précédemment nominé en 2012 après une série de cinq noms consécutifs (dont une victoire en 2008), a éclaté en grand avec son épisode hommage à Jonathan Gold. «Survivor» de CBS (avec 20 noms depuis 2001) est un élément de base du scrutin, tout comme le seul nouveau venu, les «Lego Masters» de Fox.