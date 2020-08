En guise de soupape d’échappement, les soirées clandestines de musique électronique réapparaissent à Paris

Paris. La fermeture des discothèques à Paris en raison du coronavirus et une certaine permissivité des autorités ont fait réapparaître les free parties, soirées de musique électronique clandestines disparues de cette ville depuis les années 1990.

L’épicentre du phénomène est la forêt de Vincennes, un parc à l’est de la capitale, facilement accessible en métro.

Il faut marcher plus de 15 minutes et suivre les traces de la musique électronique, avant d’atteindre l’une des 10 soirées totalement illégales cachées au milieu du parc.

Certaines de ces réunions, aux portes de Paris, ont rassemblé jusqu’à mille participants en juillet.

Je n’ai jamais rien vu de tel, c’est quelque chose de complètement incroyable, explique l’organisateur Illa Gianotti, co-fondatrice du groupe Soeurs Malsaines.

Elle a commencé timidement. Petit à petit, les groupes ont commencé à quitter la maison en mai, avec les premières soirées discrètes, on n’a pas besoin de grand chose, sortez les plateaux en vinyle du salon, louez un groupe électrogène et un amplificateur et installez des lumières audi-rythmiques, précise Antoine, pour sa part. Calvin.

Responsable du collectif Microclimat, Calvino a été l’un des premiers à mettre ses plateaux dans le parc depuis mai, date à laquelle les restrictions ont pris fin.

Avec la fin de l’enfermement, la pression était très forte, les discothèques et même les bars étaient toujours fermés et il n’y avait pas beaucoup d’alternatives pour revoir ses amis et faire la fête, explique-t-il.

Et la fête est vitale, pour certains c’est un mode de vie parallèle, le moment de se défouler et de se rencontrer. C’est une soupape d’échappement et une zone de tolérance sans égal.

Mais le nouveau secret et la vie nocturne du parc ont fini par être connus. À la mi-juillet, la police a commencé à intervenir pour disperser les parties et confisquer le matériel des organisateurs.

La mairie de Paris, qui gère les parcs et jardins de la ville, reconnaît qu’elle est surprise par l’ampleur du phénomène et tente d’urgence de trouver un moyen de le contrôler.

Problème social

Il y a un vrai problème culturel et social en ce moment et nous, la mairie, ne voulons pas envoyer la gendarmerie, nous voulons que des choses se fassent, a déclaré Frédéric Hocquard, responsable de la vie nocturne de la capitale.

De l’autre côté de Paris, les adeptes du free party, expérimentés depuis les années 1990 des rencontres tenues dans des champs boueux et avec de grandes équipes musicales, sont en train de se préparer pour une soirée clandestine appelée Transe ta Race.

Ces vétérans accueillent des jeunes qui ont la réputation de proposer de la musique électronique radicale et la consommation de drogue.

Le public des discothèques est toujours venu, mais maintenant, considérant que les soirées techno sont arrêtées, c’est la seule alternative, justifie l’organisateur de la rencontre, qui utilise le pseudonyme Geutto Blaster One.

Le lieu est annoncé à la dernière minute par un message vocal.

Pour entrer, il faut escalader un petit mur, enlever le masque, se désinfecter les mains et payer 10 euros pour les frais d’organisation et ceux d’une éventuelle amende.

Cinq policiers arrivent, émettent des avertissements et confisquent des cigarettes de marijuana, puis repartent. La fête peut commencer.