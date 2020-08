En laine, Alexa Dellanos porte son maillot de bain bleu marine au maximum | INSTAGRAM

La belle fille de Myrka Dellanos, Alexa Dellanos Elle est devenue une icône de la beauté sur les réseaux sociaux, portant toujours ses maillots de bain ou tout type de vêtements qu’elle utilise de la meilleure façon.

Cette fois, c’est un maillot de bain bleu Marin avec lequel elle a fini par être super belle et ravir ses millions de fans.

C’est une photographie dans laquelle la jeune femme pose avec un bikini si petit qu’il semble être fait de fil et avec lequel elle ne pouvait pas couvrir ses grands attributs, car le petit vêtement se perd presque dans sa peau car il est si petit.

Les adeptes de la jeune femme ont été impressionnés par une beauté aussi sculpturale, cependant, certains autres utilisateurs considèrent ce qui doit être tout à fait faux, car personne ne pouvait se voir de cette manière de manière naturelle, assurent-ils.

Cependant, les fans sont là pour la défendre et commenter qu’elle est belle comme vous êtes Et que peu importe les changements qui ont été faits ou la façon dont elle veut vous voir parce que son corps est sa vie et que vous avez toute la liberté de faire tout ce que tu aimes.

La jeune femme a toujours été la cible de critiques, cependant, elle semble déjà être assez heureuse et profiter de son retour aux plages et aux piscines, ce qu’elle voulait depuis plusieurs mois lorsqu’elle était enfermée dans sa maison, ennuyeuse et désireuse de ce moment précieux.

L’un des endroits préférés d’Alexa est la mer et elle l’a commenté à plusieurs reprises, car pour elle, cela signifie le paradis et elle est très excitée de pouvoir en profiter et bien sûr de toujours prendre soin d’elle-même, car la fille connaît l’ampleur de la question qui se passe dans le monde.

Un autre endroit, où la jeune femme partage un peu plus sur sa vie personnelle, ce sont les histoires sur son Instagram, car elle y place des situations que peu de gens parviennent à voir grâce au fait qu’elles sont supprimées toutes les 24 heures, cependant, ceux qui la connaissent le plus ils savent que leur meilleur contenu pourrait être trouvé là-bas.

Alexa a partagé une courte vidéo dans laquelle elle apparaît avec l’un de ses meilleurs amis, qu’elle avait déjà voulu voir depuis quelques mois et sa joie est tout à fait perceptible d’être ensemble et de porter une robe très décolletée, ce qui les a rendus super attirants.

La jeune femme consacre tout son argent, son temps et ses efforts à son image car pour elle c’est le plus important, c’est pourquoi elle est assez critiquée par d’autres internautes, qui considèrent que ce n’est pas la chose la plus importante dans la vie, alors Alexa a parfois répondu que elle lit aussi et élève son intellect chaque fois qu’elle le peut.

On a pu aussi l’observer conduire une voiture de sport, se baigner dans la piscine, y jouer même à la lutte, sur les épaules de son copain, qui fait l’envie de centaines de milliers d’utilisateurs.

Alexa Dellanos avait également montré son inquiétude et son souci de la pandémie actuelle de coronavirus; Cependant, les mesures ont déjà été assouplies et il partage souvent des images de ses sorties sur les réseaux sociaux.