Après que le gouvernement de Chihuahua a demandé à la Commission nationale de l’eau de vérifier l’occurrence de sécheresse dans 52 des 67 communes État pour accéder au Fonds pour les catastrophes naturelles et prévenir les dommages causés au bétail et à l’agriculture, Conagua a précisé que le fonctionnement du Fonden Il est soumis à des procédures techniques et que les ressources en cas de sécheresse sont uniquement destinées à couvrir la consommation de la population générale.

En un Libération, Conagua a déclaré que selon les règles de fonctionnement du Fonden, les ressources pour la sécheresse seront allouées exclusivement à l’attention des systèmes d’alimentation en eau potable, en tenant compte du droit humain à l’eau pour un usage personnel et domestique.

Il a également détaillé que pour qu’un système d’approvisionnement puisse accéder à ces supports, il doit y avoir des preuves techniques, qui doit montrer que les sources d’approvisionnement et les infrastructures actuelles ne pourront pas couvrir la demande de la population en eau potable.

La commission a également rappelé que deux critères techniques établis dans le règlement Fonden doivent être respectés, à savoir:

1.- Qu’au moins dans le cycle pluvieux précédent il y a eu un déficit dont la probabilité d’occurrence est égale ou inférieure à un sur dix ans (10%).

3 que cette situation ne s’est pas produite au moins cinq des dix dernières années (Puisque, si cela arrivait, ce ne serait pas une situation extraordinaire).

Par conséquent, Conagua a invité les autorités municipales de l’état de Chihuahua à soumettre formellement la demande de déclaration de catastrophe due à la sécheresse devant la Coordination nationale de la protection civile, afin qu’elle puisse être évaluée et, le cas échéant, ressources pour soutenir l’approvisionnement en eau potable de la population.

Actuellement, seules les municipalités de Janos, Julimes et Madera sont en mesure de demander des ressources pour soutenir l’approvisionnement en eau potable.

«Indépendamment des ressources pour les soins d’urgence, Conagua soutient les agriculteurs et les éleveurs de Chihuahua grâce à ses programmes d’infrastructures hydro-agricoles, Et continueront à le faire. Cette année, par exemple, ils ont obtenu toutes les ressources demandées et la commission continuera de prêter attention à leurs besoins pour l’année prochaine. »Il est important de souligner que les manœuvres d’extraction menées par le gouvernement mexicain dans les barrages de Chihuahua , afin de se conformer au Traité de 1944, ils sont réalisés en assurant toute l’eau requise par les terres entourant les barrages pendant ce cycle agricole », a déclaré Conagua.

