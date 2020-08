Jenni Rivera: En souvenir de La Diva de la Banda, elle nous apprend à faire des enchiladas à son goût | INSTAGRAM

C’est lors d’une émission en 2019 que les animateurs de l’émission du matin ont décidé de préparer les délicieuses et traditionnelles flûtes que Jenni Rivera «La Diva de la Banda» a préparées pour sa famille de son vivant.

Pour rendre hommage plus précisément, le programme a décidé de partager le clip vidéo de la préparation des célèbres flûtes sur sa chaîne YouTube.

Dans cette publication, nous pouvons voir comment le chef James nous montre comment préparer la recette préférée de Jenni Rivera, «Chicken Flautas», un plat délicieux et facile qui vous donnera envie de manger plus d’un plat.

Le chef renommé mentionne que nous ne sommes peut-être pas habitués à la saveur particulière de ces flûtes, car elles sont préparées différemment de celles auxquelles nous sommes habitués dans notre pays, car dans la ville de Los Angeles, où résidait l’exposant de la région mexicaine, elles ont une préparation différente.

La vidéo nous permet de voir clairement tous les ingrédients que contient la préparation susmentionnée, que nous mentionnerons ci-dessous:

3 morceaux de poulet râpé

La quantité de tortilla de maïs dont vous avez besoin pour nourrir votre famille

2 poivrons poblano,

Paprika

1 tasse de fromage frais

Une demi-tasse de coriandre

1 cuillère à café d’ail

1 cuillère à café de cumin

½ cuillère à café de piment chipotle

½ cuillère à café de piment

poivre de Cayenne

1 tasse de crème

Il est important de mentionner que le Chef en charge de ce plat parle de la manière la plus claire et la plus précise sur la façon de réaliser les étapes pour pouvoir parfaitement élaborer les célèbres flûtes de Jenni, et ainsi les déguster avec qui vous préférez et passer un agréable moment, les goûter.

James nous montre la façon la plus simple de préparer le délicieux plat, dont nous vous recommandons si vous voulez apprendre à le faire comme Rivera l’a fait, regardez la vidéo du programme du matin où ils l’expliquent parfaitement étape par étape.