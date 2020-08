Que le monde du théâtre n’est pas vraiment simpleC’est quelque chose que de nombreux acteurs et actrices ont mis en évidence au fil des ans avec les différents témoignages et problèmes qui se sont fait jour. Une exposition continue et les exigences que ce champ apporte peuvent mettre un poids énorme sur les grandes étoiles, encore plus s’il leur arrive qu’ils commencent leur carrière cinématographique comme des enfants.

Bien que les conditions de travail des mineurs aient été réglementées pour le bien des enfants, il y a eu de nombreux cas d’enfants stars qui, au fil des ans, ont été victimes de toxicomanie ou de maladie mentale. Certains problèmes qui, à de nombreuses reprises, sont survenus dans les médias, en particulier lorsque ces interprètes ont fini par avoir de graves problèmes avec la justice. Dans FormulaTV, nous collectons plusieurs cas d’acteurs qui se sont fait connaître pendant leur enfance et qui, malheureusement, ont fini par avoir des problèmes avec la police. et ils sont même entrés en prison après avoir joué dans des épisodes controversés.

une Winona ryder

Jeune Winona Ryder et actrice dans la première de la troisième saison de ‘Stranger Things’

Bien que peut-être beaucoup connaissent maintenant Winona Ryder comme la mère de Will dans ‘Stranger Things’, la carrière de l’actrice vétérane remonte à son adolescence, lorsqu’elle a joué dans des films tels que « Lucas » ou « Teach Me How to Dance », après quoi elle est arrivée, en 1988, son ascension vers la gloire avec son rôle dans « Bitelchus » à seulement 17 ans. Deux ans plus tard, Les problèmes de Ryder ont commencé à émerger lorsqu’il a décidé de rester quelques mois dans un centre afin de traiter les crises de panique et l’anxiété dont il souffrait en raison du stress dû au surmenage..

Ce n’est qu’en 2001 que Winona est devenue le centre d’attention en raison d’un problème de justice: le 12 décembre Elle a été arrêtée par la police pour avoir volé divers vêtements dans un magasin de Beverly Hills, d’une valeur d’environ 4 000 euros., après que les caméras de l’établissement l’ont capturé. Un an plus tard, l’actrice a été condamnée à trois ans de probation, avec une amende d’environ 3 000 euros plus le paiement d’environ 5 400 euros de plus pour le matériel volé. Aussi, depuis Ryder a allégué qu’il souffrait de kleptomanie, l’interprète a dû suivre une thérapie et a accompli jusqu’à 480 heures de travail communautaire qu’elle a consacré à un centre pour enfants aveugles et à un autre dans lequel les patients VIH ont été aidés.

Depuis son arrestation, qui jusque-là était l’une des actrices les mieux payées d’Hollywood. disparu de la scène publique jusqu’à, en août 2007, il a parlé dans une interview avec Vogue de l’épisode, après quoi il a déménagé à San Francisco avec ses parents et a décidé d’arrêter de travailler à la caméra. « L’attention médiatique que j’ai reçue m’a beaucoup gênée. J’ai préféré ne pas en dire un mot. Je n’ai pas publié de déclaration. Je n’ai absolument rien fait. J’attendais juste que les gens l’oublient », a avoué Ryder, qui la même année est déjà revenu dans le monde du théâtre avec des films comme« Les Dix Commandements »,« Sex on demand »ou« The Last Word ».

deux Lindsay Lohan

Lindsay Lohan enfant et dans la promotion de l’émission de téléréalité ‘Lindsay Lohan Beach Club’ (2019)

La première fois que Lindsay Lohan était devant la caméra, c’était en 1992, alors que l’actrice n’avait que six ans, dans l’émission-débat «Late Night with David Letterman». Trois ans plus tard, l’actrice a participé à plusieurs épisodes de «Sesame Street», mais ce n’est qu’en 1998 qu’elle s’est fait connaître grâce à son double rôle dans «You to London and I to California». Depuis son adolescence, Lohan a eu la chance non seulement de devenir une «fille Disney», mais aussi de travailler sur des films à succès comme «Mettez-vous à ma place» ou «Bad Girls». Un succès qui, malheureusement, n’a pas empêché l’interprète de vivre une période mouvementée au cours de laquelle elle a été condamnée à plusieurs reprises de prison. Sa première phrase remonte à 2007, l’année où elle a été détenue à deux reprises sous l’influence de l’alcool et de la drogue, pour laquelle la peine impliquait de passer 76 heures en prison, en plus de suivre un traitement de rééducation.

Trois ans plus tard, elle a été condamnée à 90 jours de prison pour avoir violé les conditions de sa probation., imposée par lesdites arrestations précédentes en 2007, bien qu’à la fin la peine ne soit restée que pendant un séjour de deux semaines. L’interprète a donc dû porter un bracelet à la cheville qui mesurait constamment l’alcool dans le sang, un appareil qui a sonné l’alarme la nuit des MTV Movie Awards, le 6 juin 2010. Le même mois, l’actrice avait sauté un rendez-vous avec le tribunal de Los Angeles, affirmant avoir perdu son passeport lors de son séjour à Cannes, où il avait participé à son célèbre Festival du film. Deux raisons impérieuses pour lesquelles le juge a décidé de le mettre en prison, auxquelles s’ajoutent également le fait que le responsable du programme de réadaptation auquel Lohan a été condamné en 2007 a indiqué que l’interprète avait sauté certaines réunions et cours.

En 2011, l’actrice a de nouveau été arrêtée par la police alors qu’elle conduisait sous l’influence de l’alcool. Sa condamnation a été aggravée par son arrestation ultérieure pour le vol d’un collier dans un luxueux magasin de Los Angeles.: Ajout d’une peine de prison de 120 jours, qu’il a passé en résidence surveillée en raison de la congestion de la prison, ainsi que de 480 heures de travail communautaire et de probation jusqu’en 2014. Lohan a ajouté plus tard l’étrange accident de voiture, y compris une collision après laquelle il s’est apparemment enfui. Une carrière qui obscurcissait sa facette d’actrice et à laquelle D’autres scandales se sont ajoutés, comme le fait qu’il devait plus de 40000 euros à l’hôtel Château Mormont à Los Angeles ou plus de 30000 euros à un centre UVA dans le Nevada, en plus d’allégations d’évasion fiscale.. Même ainsi, l’interprète n’a jamais complètement quitté les caméras, interprétant de petits rôles et des camées dans différentes séries et films, jusqu’à ce qu’en 2018, elle fasse partie du casting de « Sick Note » et, un an plus tard, était le protagoniste de l’émission de téléréalité. du «Lindsay Lohan’s Beach Club» de MTV.

3 Shia LaBeouf

Shia LaBeouf dans ‘Even Stevens’ (2000) et dans « The Family You Choose » (2019)

La carrière de Shia LaBeouf comprend des films tels que « Transformers » (2007), « Hearts of Steel » (2014) ou « The family you choose » (2019). Cependant, ses débuts en tant qu’acteur remontent à 1998, à l’âge de douze ans, quand il a fait ses débuts dans le téléfilm « Breakfast with Einstein », qui a été suivi de plusieurs autres rôles dans des longs métrages et des séries telles que « The X-Files » et « Emergencies ». C’est en 2000 que LaBeouf est devenu célèbre en tant que protagoniste de la fiction ‘Even Stevens’, après quoi a commencé à récolter une longue carrière d’acteur, spécialement dédiée au cinéma, qui a été assombrie à plusieurs reprises par les différents problèmes de justice de l’acteur.

L’enfance compliquée de LaBeouf, avec un père délinquant et toxicomane et une situation économique précaire, n’a pas incité l’acteur à s’engager sur la «bonne voie», et À l’âge de neuf ans, il a été arrêté pour la première fois pour avoir volé une paire de baskets Nike.. Deux ans plus tard, Shia a de nouveau été arrêté après avoir volé un jeu vidéo dans un magasin d’électronique et, une décennie plus tard, alors qu’il était déjà devenu célèbre en tant qu’acteur, après s’être battu avec l’un de ses voisins. L’acteur a été arrêté peu de temps après après s’être battu avec un policier lorsqu’il a acheté un paquet de cigarettes et, Au début de « Transformers », LaBeouf a été arrêté pour conduite sous l’influence de l’alcool. Déjà en 2011, l’interprète a été impliqué dans une bagarre dans un bar pour laquelle il a causé de multiples dommages, épisode après lequel il a été libéré alors qu’aucune accusation n’avait été portée contre lui.

Trois ans plus tard, l’acteur a été arrêté après avoir interrompu un spectacle de cabaret à New York, sous l’influence de l’alcool, et en 2016, il a joué dans une bagarre devant l’installation artistique contre le président Donald Trump, « He Will Not Divide Us ». Deux faits qui, en 2017, l’acteur a ajouté une nouvelle arrestation en Géorgie après avoir affronté un policier ivre, proférant des insultes racistes, qui se sont soldées par une amende d’environ 2 300 euros et 100 heures de travaux d’intérêt général. LaBeouf a également dû s’inscrire à un cours de gestion de la colère et de l’agressivité, en plus de compléter une évaluation de la drogue et de l’alcool. Shia entame ainsi une période de rééducation au cours de laquelle elle se consacre à l’écriture du scénario du film autobiographique « Honey Boy », sorti en 2019 et réalisé par Alma Har’el, travail pour lequel LaBeouf a remporté le Hollywood Film Award du meilleur scénario. « Je tiens à remercier le policier qui m’a arrêté en Géorgie pour avoir changé ma vie », A ensuite déclaré Shia, qui en plus de préparer le scénario a interprété la version de son père dans le film, avant de dédier également des mots de remerciement à son thérapeute et à ses parents.

4 Haley Joel Osment

Haley Joel Osment dans son enfance et dans ‘The Boys’ (2019)

Frère aîné de l’actrice Emily Osment, Haley Joel Osment a commencé sa carrière d’actrice en 1994, l’année où elle a fait ses débuts dans le film bien connu « Forrest Gump » en tant que fils du protagoniste, joué par Tom Hanks. Un film après lequel vinrent d’autres dans lesquels le jeune acteur, né en 1988, eut des rôles de premier plan dans des longs métrages qui le catapultèrent à la gloire, comme « Le sixième sens » (1999), film pour lequel il fut nominé aux Oscars. avec seulement onze ans; « Chain of Favors » (2000) ou « A.I. Artificial Intelligence » (2001), en plus de travailler sur des séries télévisées telles que « The alley of thunder », « The Jeff Foxworthy Show » ou « Murphy Brown », entre autres. Malheureusement, avec le temps, ses apparitions dans des productions audiovisuelles diminuent, jusqu’à ce qu’à 18 ans, il joue dans plusieurs scandales, parmi lesquels un événement en 2006 se démarque..

Le 20 juillet de la même année, Osment a subi un accident de voiture à Los Angeles, dans lequel une côte a été cassée et il s’est blessé à l’épaule après être entré en collision avec du mobilier urbain, tandis qu’un passant a été blessé. Un fait qui n’aurait pas pu aller plus loin sans Le parquet de Los Angeles a déposé des accusations contre l’acteur, étant donné qu’il était non seulement en possession de marijuana, mais que son taux d’alcoolémie dépassait la quantité autorisée.. Pour cette raison, l’interprète a été condamné à trois ans de probation, 60 heures de réadaptation et six mois de réunions chez les Alcooliques anonymes, plus une amende de 1 500 $.

Après l’annonce de la condamnation, Osment s’est excusé auprès de ses fans lors d’une conférence de presse, où l’acteur a demandé au public de lui donner une nouvelle opportunité. Cet épisode cède la place à une époque où l’acteur se consacre au monde du doublage, notamment dans le domaine des jeux vidéo, où il prête sa voix au célèbre personnage de Sora dans « Kingdom Hearts ». Déjà en 2010, l’interprète a réussi à obtenir son diplôme en interprétation expérimentale à la Tisch School of Arts de l’Université de New York, après quoi, Libéré de ses addictions, il a commencé à rejoindre différents projets, comme la comédie « Sassy Pants » en 2012. Un retour aux caméras auquel Osment a, au fil des ans, ajouté des productions télévisuelles telles que « Silicon Valley », « Future Man », « The Boys », « What we do in the shadows » ou « Robot Chicken », une de ses dernières œuvres à ce jour.

5 Amanda Bynes

Amanda Bynes dans ‘The Amanda Show’ (1999) et les Teen Choice Awards 2009

À 13 ans, Amanda Bynes est devenue célèbre en jouant dans la série «The Amanda Show», dans laquelle elle a travaillé entre 1999 et 2002, après avoir spontanément travaillé sur d’autres séries télévisées américaines. Après son succès, l’actrice s’est fait connaître dans le monde entier grâce à ses rôles principaux dans des films tels que « Un rêve pour elle » (2003), « Elle est le garçon » (2006), « Hairspray » (2007) ou « Rumeurs et mensonges » (2010), un long métrage qui a été le dernier de sa carrière à ce jour, étant donné que quelque temps plus tard l’interprète a annoncé son intention de se retirer du monde du théâtre car, selon elle, «être actrice n’est pas aussi amusant qu’il y paraît». « Je n’aime plus jouer, c’est pourquoi j’ai arrêté de le faire », a-t-il communiqué sur son compte Twitter.

Malheureusement, il y a plusieurs occasions où Bynes a été impliquée dans des accidents de la circulation, le premier en 2012, l’année au cours de laquelle elle a été arrêtée pour la première fois pour conduite en train de parler au téléphone et, un mois plus tard, pour conduite en état d’ébriété et collision avec un véhicule de police., auxquels se sont ajoutés deux autres accidents, dont il aurait tenté de fuir et qui ont fini par être résolus hors des tribunaux. L’interprète a continué d’ajouter des altercations sur la route jusqu’à ce qu’en 2013, elle réalise un incident plus grave qui déclenche toutes les alarmes: a été découvert en train d’essayer d’allumer un incendie devant la maison d’une vieille femme, voisine de ses parents. Bynes a mis le feu à son pantalon et même à sa Poméranie et cela aurait pu se terminer encore pire puisque l’actrice, en plus d’utiliser de l’essence, avait également une bouteille de gaz au moment de l’incident, après quoi un juge a décrété son admission dans un centre. santé mentale pour évaluer votre état.

Après avoir été diagnostic de bipolarité et de schizophrénie, Les parents de Bynes ont demandé sa tutelle et ont pris soin d’elle.L’actrice elle-même a alors exprimé son intention de quitter le monde du théâtre pour toujours, ce qu’elle a accompli à ce jour. La garde de ses parents a pris fin en septembre 2014, alors l’interprète a décidé de s’éloigner de ses parents, la faisant plonger à nouveau dans une spirale de déclin qui comprenait le mélange de drogues comme la marijuana avec les médicaments qui lui avaient été donnés. prescrit. De nouveau, Elle a de nouveau été arrêtée pour conduite sous l’emprise de la drogue, après quoi elle a été libérée sous caution d’environ 12 000 euros.. Des années plus tard, en 2019, Bynes est de nouveau entré en cure de désintoxication après une rechute tandis que, début 2020, il a annoncé ses fiançailles à Paul Michael, ce que les parents de l’ancienne actrice se sont opposés en tant que tuteurs de sa tutelle.

6 Macaulay Culkin

Macaulay Culkin dans son enfance et aux American Music Awards 2018

Parmi les enfants stars qui sont tombés en disgrâce au fil des ans, l’un des cas les plus célèbres est peut-être celui de Macaulay Culkin., étant donné l’énorme renommée avec laquelle l’acteur avait dans son enfance. Bien que sa carrière ait débuté en 1985, alors qu’il n’avait que cinq ans, ce n’est qu’en 1990 que l’acteur s’est fait connaître dans le monde entier grâce à son rôle principal dans le célèbre film « Home Alone » (1990), qui D’autres succès ont suivi, comme « Mi chica » (1991) ou « Niño Rico » (1994). Avec une carrière cinématographique plus prolifique, Culkin a également eu l’occasion de travailler sur des séries telles que « Nick Maravilla » au début des années 90, jusqu’à ce qu’en 2004, il joue dans sa première arrestation, avec laquelle il a tiré des rumeurs sur ses éventuels problèmes avec drogues.

Cette année, l’interprète a été arrêté à Oklahoma City pour possession de drogue, y compris de marijuana, en plus de substances considérées comme dangereuses Culkin l’aurait obtenu sans ordonnance. Un crime pour lequel une caution d’environ 4 000 euros a été fixée et dont le procès s’est tenu près d’un an plus tard, date à laquelle Macaulay a plaidé coupable. En outre, l’acteur avait le soutien du procureur adjoint, Greg Mashburn, qui a déclaré que Culkin avait satisfait à toutes les exigences pour obtenir une probation, y compris un traitement pour toxicomanie et alcoolisme.

Coupé du monde du théâtre depuis l’âge de 14 ans, Culkin n’a plus eu de rôles importants, bien qu’il l’ait fait a eu un autre rendez-vous avec la justice en 2004 pour des raisons très différentes: il a comparu comme témoin du procès contre Michael Jackson, dans lequel Culkin a nié avoir été victime d’abus sexuels de la part du roi de la pop, avec qui il entretenait une relation étroite depuis son enfance. En fait, Culkin a avoué des années plus tard que non seulement il l’avait aidé dans ses moments les plus difficiles, mais qu’il avait été un soutien important pour faire face aux mauvais traitements qu’il avait subis aux mains de son père, une situation très similaire à celle qui Jackson aurait vécu dans son enfance. Depuis sa retraite, Culkin n’a joué que des rôles sporadiques dans des émissions de télévision et des séries, jusqu’à ce qu’en mai 2020, son incorporation dans « American Horror Story » soit annoncée lors de sa dixième saison.

7 Jake Lloyd

Jake Lloyd dans « Star Wars I: The Phantom Menace » (1999) et à un Comic Con en 2011

À seulement sept ans, en 1996, Jake Lloyd a fait ses débuts devant la caméra dans « Urgences », une série dans laquelle il a eu un petit rôle tout au long de plusieurs épisodes, et dans « Pretender », une fiction télévisée dans laquelle il a travaillé sporadiquement tout au long de trois ans. Derrière eux, le jeune acteur rejoint le monde du cinéma avec des longs métrages tels que « Back to Live » ou « A Father in Trouble », où il travaille avec Arnold Schwarzenegger, protagoniste du film. Cependant, c’est en 1999 que Jake signe pour le grand rôle de sa carrière: le petit Anakin dans « Star Wars: Episode I – The Phantom Menace ». Un personnage que l’acteur a eu l’occasion d’exprimer dans différents jeux vidéo, mais qui a amené avec lui non seulement le critiques sévères de certains professionnels du monde du cinéma, mais aussi les brimades dont Lloyd a fini par souffrir à l’école.

A cette époque d’ailleurs, comme Lloyd lui-même l’a révélé en 2012, le jeune interprète a été contraint de faire jusqu’à 60 interviews par jour, ce qui l’a amené à détester les caméras et, en 2001, à se retirer définitivement du monde du théâtre et du théâtre. il a même détruit les souvenirs qu’il avait de son temps dans « Star Wars ». Onze ans plus tard, l’admission de Jake dans une école de cinéma a été annoncée afin de se consacrer au domaine du documentaire, mais il a quitté le centre au premier semestre et, en 2015, il a été arrêté pour conduite imprudente sur les routes de Caroline du Sud. L’exactor a été découvert par la police alors qu’il violait un excès de vitesse, et lorsqu’ils ont procédé à son arrestation, Lloyd a choisi d’appuyer sur l’accélérateur et a commencé une poursuite qui conclu avec Jake écrasant son véhicule dans un arbre sans causer d’autres dommages. En raison de cet épisode, l’Américain a été accusé de résistance à l’autorité et de conduite imprudente, en plus, sans permis valide.

C’est alors que, en plus, sa mère, Lisa Lloyd, a avoué que Jake souffrait de schizophrénie et qu’il était en traitement depuis des années, après quoi il est apparu que, cette même année, l’ancien interprète l’avait agressée chez elle, comme elle l’a expliqué, parce qu’elle n’avait pas pris ses médicaments. Cela a conduit Lloyd à se retrouver dans un centre de détention pendant dix mois et, en avril 2016, il a été transféré dans un hôpital psychiatrique. Depuis lors, l’exécuteur est resté hors des feux des projecteurs jusqu’à ce que, début 2020, sa famille veuille publier une déclaration sur les progrès de Lloyd dans son traitement. Dans ce rapport, il a été confirmé non seulement que Jake souffrait de schizophrénie paranoïde, mais également qu’il était porteur d’une anosognosie qui l’empêchait de prendre conscience de son trouble. Une situation qui, selon la famille, aurait été compliquée après la mort de sa petite sœur Madison, mais que maintenant elle avait emprunté un chemin plus optimiste avec le soutien et l’amour de sa famille..

8 Edward Furlong

Edward Furlong dans « Terminator 2 » (1991) et en 2019

Les débuts d’Edward Furlong sont sortis en tête quand il avait environ 13 ans, en 1991, avec son rôle principal dans « Terminator 2: Le jugement dernier » dans lequel il a travaillé avec Arnold Schwarzenegger. Depuis, Furlong a eu l’opportunité de participer à d’autres films tels que « American History X » (1998) ou « Zero in Conduct » (1999), en plus de travailler sur des séries telles que « CSI: NY » ou « Star Trek: Forsaken ». Une carrière qui, malheureusement, a été ternie par les antécédents criminels que l’acteur a récoltés au fil des ans, dont la liste comprend des problèmes aussi inquiétants que l’alcoolisme et la toxicomanie, pour lesquels il a passé plusieurs saisons en réadaptation, et a même été accusé d’avoir exercé des violences conjugales par plusieurs ex-partenaires. En réalité, en 2001, il avait déjà été arrêté deux fois pour conduite en état d’ébriété sans permis et aussi pour une altercation dans un marchand de légumes du Kentucky lors du tournage du film « Jimmy et Judy » (2006).

En 2011, Furlong a été arrêté pour avoir violé une ordonnance d’interdiction qui l’a empêché d’approcher son ex-femme, Rachael Bella, avec qui à l’époque elle avait un fils de quatre ans. L’acteur s’est vu interdire de s’approcher de la maison de son ex-partenaire, de son lieu de travail et même de sa voiture, et s’est retrouvé en prison lorsqu’il s’est présenté au tribunal et qu’il a été constaté qu’il n’avait pas rempli son mandat. Plus tard, il a été libéré sous caution d’environ 64 000 euros, en raison d’une ordonnance rendue après le divorce du couple en 2009 qui a mis fin à trois ans de mariage. À l’époque, Furlong apparaissait fréquemment près de la maison de Bella, a même menacé de se suicider et refusé de passer un test de dépistage de drogue quand elle lui a demandé au milieu de leur différend sur la garde de leur fils conjoint.

Deux ans plus tard, l’acteur a été emprisonné après avoir sauté la probation après avoir été agressé par son ex-petite amie d’alors Monica Keena. C’était la troisième fois qu’il était arrêté pour des problèmes similaires avec elle. Furlong a été condamné à 180 jours de prison et a obtenu un accord par lequel Il a reçu cinq ans de probation en cure de désintoxication pour sa toxicomanie, en plus de suivre 52 semaines de thérapie.. Depuis, l’acteur est resté à l’écart des projecteurs, avec de petits rôles dans différents films jusqu’à ce que, en 2019, l’équipe de «Terminator: Dark Fate» décide de compter sur lui pour incarner à nouveau l’emblématique John Connor.

9 Brian Bonsall

Brian Bonsall dans son enfance et en 2016

À seulement cinq ans, Brian Bonsall a fait ses débuts d’acteur dans la série ‘Family Tangles’, où il a joué Andy Keaton, rôle pour lequel il a remporté trois prix du jeune artiste. Bien qu’il n’ait peut-être pas été aussi connu que d’autres stars pour enfants, Bonsall a eu l’opportunité de travailler sur plusieurs films dans son enfance, comme « Mikey » (1992) ou « Blank Check » (1994), en plus d’apparaître dans des séries telles que Star Trek : La nouvelle génération. « Malgré ses nombreux métiers, en 1995, à l’âge de 13 ans, Brian décide de quitter Hollywood définitivement, ce qui ne l’a malheureusement pas éloigné des addictions.

En 2011, Bonsall a été reconnu coupable de conduite sous l’influence et, trois ans plus tard, il a été arrêté pour la même raison. En 2007, l’exacteur a été arrêté pour voies de fait au deuxième degré et détention illégale après une altercation avec son partenaire. À l’époque, Brian a plaidé coupable à la première des accusations, tandis que les autres ont été abandonnées, après quoi il a été condamné à deux ans de probation, une disposition qu’il a violée en 2008. Cette année-là, Bonsall a été accusé de ne pas avoir satisfait aux exigences en Le non-paiement des cours de violence domestique, le défaut de fournir des alcootests quotidiens et le refus d’effectuer un test d’urine.

Cette situation s’est aggravée lorsque Bonsalle n’a pas assisté à la convocation, il a donc passé un an à la recherche et à la capture, jusqu’à ce qu’il soit arrêté en 2009 en raison d’une altercation avec son meilleur ami, qu’il a agressé à plusieurs reprises avec un tabouret en bois. un bar. Le processus judiciaire pour cet épisode s’est terminé par une peine de deux ans de probation pour Brian, qui a même plaidé coupable de l’agression. Une longue liste d’altercations et de problèmes de justice que Bonsall semble avoir laissés derrière, avec une vie consacrée à la musique, à son partenaire actuel et à son fils Oliver, né en août 2019, comme l’exactor l’a partagé sur son compte Instagram.

dix Mischa Barton

Mischa Barton dans « Notting Hill » (1999) et « The Basement » (2018)

Même si Mischa Barton s’est fait connaître internationalement en 2003 grâce à son rôle principal dans ‘The O.C.’, l’actrice a fait ses débuts en 1995, à l’âge de neuf ans, dans un court métrage. Deux ans plus tard, il fait le saut au cinéma dans « Rebel Innocence », après quoi viennent d’autres rôles dans des longs métrages tels que « Notting Hill » ou « The Sixth Sense ». À la télévision, Barton a eu l’opportunité de travailler sur des fictions telles que « KaBlam! », « Once Again » ou « The Beautiful Life: TBL », dans une carrière qui, après avoir terminé son séjour à ‘The O.C.’ en 2006, elle a commencé sa chute alors que l’actrice était entourée de polémique.

En 2007, Barton a été arrêtée en Californie pour conduite en état d’ébriété et sans permis, en plus d’être en possession de marijuana, pour laquelle elle a été condamnée à trois ans de probation et à une caution d’environ 8 500 euros.. Deux ans plus tard, au milieu de plusieurs projets à petit budget dans lesquels Mischa a travaillé, l’interprète a été admise contre son gré à l’unité psychiatrique du Cedars-Sinai Medical Center en Californie, après que son environnement s’inquiète de son état d’esprit. , a appelé la police de peur que Barton finisse par se suicider. Un fait que l’interprète de l’époque a attribué à un malentendu et, au bout de deux semaines, a quitté le centre.

Cependant, Barton n’a pas subi le même sort en 2017: le portail TMZ a ensuite publié les appels d’urgence émis par les voisins de l’actrice lorsqu’elle était Elle a subi une grave crise pour laquelle elle s’est retrouvée à moitié nue dans l’arrière-cour de sa maison, criant son désir de mourir.. Un épisode après lequel l’actrice a avoué avoir été droguée lors d’une nuit de fête et qui a eu lieu quelques semaines seulement après que Barton soit entré volontairement dans un centre hospitalier, afin de subir une évaluation psychologique pour avoir joué dans un épisode. Similaire. Des étapes qui n’ont pas empêché la comédienne de participer à diverses productions, la dernière, « Spree », en 2020.

Onze Dustin Diamond

Dustin Diamond dans ‘Saved by the Bell’ (1989) et en 2011

Dustin Diamond s’est fait connaître en 1989 avec son rôle de Samuel « Screech » Powers dans la célèbre série « Saved by the Bell », bien que les débuts de sa carrière d’acteur remontent à deux ans plus tôt. Depuis, Diamond a eu l’occasion de jouer le personnage mythique à plusieurs reprises et a travaillé notamment dans le monde du cinéma, avec des films comme « Longshot » (2001) ou « Dikie Roberts: ex-enfant prodige » (2003). Une carrière qui a été éclipsée en 2015, lorsque l’acteur a été reconnu coupable d’avoir poignardé un homme.

En 2014, Diamond a été arrêté pour avoir poignardé un inconnu la nuit de Noël dans un bar de Port Washington, Wisconsin.. L’interprète était avec sa compagne de l’époque, Amanda Schutz, quand un groupe lui a demandé de prendre des photos avec lui, à quel point, selon la version de Diamond, ils ont commencé à les harceler, c’est pourquoi il a essayé de défendre sa petite amie avec un rasoir. pour les dissuader. Bien que l’homme n’ait pas été gravement blessé, l’interprète a été reconnu coupable de conduite désordonnée et de port d’arme dissimulée, raison pour laquelle a été condamné à 120 jours de prison et 15 mois de probation, en plus de payer environ 42 500 euros d’indemnisation pour la victime.

Diamond a également dû se conformer aux services communautaires et à l’interdiction de retourner là où l’altercation a eu lieu ou de contacter la victime. Un mois avant de purger sa peine, l’interprète a été libéré de prison grâce à un programme qui réduisait la peine d’un jour pour chaque journée de travail en prison.. Cet épisode, ainsi que le fait que Dustin s’est lancé dans une tentative de chance dans le monde des films pornos avec une « parodie » de son personnage, « Screech »; Qu’il ait participé à diverses émissions de téléréalité ou publié ses mémoires dans le livre « Behind the Bell », où il a sorti tous les chiffons sales de ses collègues de « Saved by the Bell », pourrait être quelques-unes des raisons pour lesquelles les gestionnaires de redémarrage de la série légendaire ont décidé de se passer de « Screech ». Un truc pour lequel Diamond n’a pas hésité à protester en envoyant une vidéo à TMZ dans laquelle il était contre le redémarrage sans le casting original complet.