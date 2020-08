Pour célébrer son septième anniversaire, la mise à jour de Télégramme comprend une caractéristique cruciale en ces temps de pandémie: appels vidéo. La version alpha est désormais disponible dans la dernière mise à jour de l’application sur les appareils Android et, après un retard que Telegram a reproché à Apple, également en iOS.

Telegram souligne sur son blog que, pour être fidèle à la façon dont ils ont commencé en tant qu’application sécurisée, l’application offre désormais la possibilité de faire Appels vidéo « ultra sécurisés et rapides ».

«Aujourd’hui marque sept ans de Telegram. En 2013, nous avons commencé comme une petite application axée sur la messagerie sécurisée et, depuis lors, nous sommes devenus une plate-forme avec plus de 400 millions d’utilisateurs », soulignent-ils dans leur déclaration. « Telegram est maintenant l’une des 10 applications les plus téléchargées et est utilisée dans le monde entier pour rester en contact avec les membres de la famille, collaborer avec ses camarades de classe et coordonner ses collègues. »

Cependant, ce n’était pas que fête: ce matin, lorsque la fonction a été lancée dans la dernière mise à jour, Telegram a noté que l’équipe de Manzana il avait fallu un certain temps pour examiner la dernière version de l’application. Pour cette raison, les utilisateurs de iOS ils ne pourraient pas accéder aux appels vidéo Telegram.

Dans une déclaration, qui a déjà été supprimée de son site officiel, Telegram a déclaré:

«Nous tenons à nous excuser auprès de nos utilisateurs iOS d’avoir publié cette fonctionnalité sur Android uniquement. Apple n’a pas examiné cette mise à jour à temps, même si nous en avons fait la demande dans l’App Store quelques jours avant de l’envoyer à Google Play. Si vous utilisez iOS et que vous souhaitez utiliser les appels vidéo Telegram, vous devrez attendre qu’Apple vous dépose – ou passer à une plate-forme qui a plus de respect pour ses utilisateurs et développeurs, comme Android« .

Cependant, quelques heures plus tard, Apple a finalement examiné et approuvé la mise à jour, ce qui signifie que les appels vidéo sont désormais également disponibles sur les appareils iOS, et Telegram a opté pour supprimer ledit paragraphe de son message d’origine. Pourtant, nous savons tous que ce qui se passe sur Internet … reste sur Internet.