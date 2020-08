Les bandes dessinées sont depuis longtemps en première ligne des problèmes sociaux, Stan Lee évitant l’Autorité du code de la bande dessinée en décrivant la pente glissante de la consommation de drogue pour que Super-Man se retrouve face au Ku Klux Klan; il y a eu quelques fois où quelque chose de courant dominant a mal tourné dans le discours public. Plus sur le nez, les problèmes tels que fumer des cigarettes ou rouler des joints ont une histoire longue et compliquée avec le médium de la bande dessinée, avec une représentation concernant leur utilisation se produisant des deux côtés de la barrière politique.

La couverture de Cocaine Comix. Crédits: Last Gasp

Dans les années 1950 et 1960 principalement, l’American Cancer Society a publié un numéro intitulé «Where There Smoke…» où un jeune garçon apprend les dangers du tabac d’un expert en la matière. En fait, la consommation de drogue était si prédominante et redoutée dans le mouvement hippie que les bandes dessinées encore plus grand public le notent également et ont décidé de s’attaquer au problème. Comme on le voit dans Amazing Spider-Man # 98, Harry Osborn passe d’un playboy capable à un désordre paranoïaque et délirant alors qu’il se mêle du monde sombre des pilules sur ordonnance. DC Comics, pour ne pas être en reste, s’est même associé à War on Drugs de Ronald Reagan dans les années 1980 pour sortir un numéro de The New Teen Titans écrit par nul autre que Marv Wolfman.

Un panneau de prévisualisation de Hanging The Green # 11. Crédit: DC Comics

Dans le coin opposé de la corruption des jeunes se trouvaient les bandes dessinées utilisées pour préconiser la légalisation de la marijuana et les moments de plaisir à avoir en sniffant de la cocaïne. Des titres tels que Cocaine Comix (le «x» remplacé pour être moins «mainstream») et Dopin ‘Dan ont commencé leur circulation sur le circuit indépendant et clandestin comme la réponse du mouvement pro-drogue à ce qu’ils considéraient comme de la propagande pro-établissement. Cette guerre pour atteindre les enfants d’Amérique n’a rien de nouveau pour le milieu de la bande dessinée, mais on voit rarement la promotion sans faille de l’usage de drogues par ces éditeurs.

La couverture de Today’s Army avec Dopin ‘Dan. Crédit: Last Gasp of San Francisco (1981)

Même si la décriminalisation des drogues est encore aujourd’hui une question politique, ces bandes dessinées (bien que problématiques), sont toujours incroyablement pertinentes pour le statu quo actuel. L’importance d’éliminer la stigmatisation avec les drogues était quelque chose que le mouvement hippie des années 1960 a essayé de pousser, mais a finalement échoué car la plupart ne préconisent pas ou n’apprécient pas l’utilisation de drogues commercialisées auprès des jeunes de ce pays. Peut-être qu’une approche plus délicate serait pour les éditeurs d’éduquer plutôt que de préconiser l’utilisation de drogues chez les enfants, indépendamment de ce qu’ils croient, au moins de poser de manière réaliste une base cherchant à éduquer plutôt qu’à prêcher.

Cet article fait partie d’une série en plusieurs parties: Comics & Complication.

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le! À propos de Chelsy Bloomfield

Chelsy Bloomfield est une artiste, cosplayeuse, écrivaine et passionnée de bandes dessinées. Elle est la fondatrice du Graphic Novel Book Club de l’Utah, le premier du genre en Utah, et organise des réunions mensuelles depuis 2011. Si elle n’écrit pas ou ne se prépare pas pour la prochaine réunion du club de lecture, on peut la trouver en train de crier sur les théories du complot sur Internet ou jouer avec son chiot parfait, Puffin.