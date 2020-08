CS Video: Little Voice Interview avec Bathina & Richardson

Avant sa première finale de saison, ComingSoon.net a eu l’occasion de discuter avec les stars Shalini Bathina (underGRAD) et Phillip Johnson Richardson (Hanter) pour discuter de leurs personnages dans l’Apple TV Petite voix. Notre interview peut être consultée dans le player ci-dessous!

Petite voix est une lettre d’amour à la diversité musicale de New York. Il suit l’histoire de Bess King, une interprète au talent unique qui lutte pour réaliser ses rêves tout en traversant le rejet, l’amour et des problèmes familiaux compliqués. Avec une musique originale de Sara Bareilles, nominée aux Grammy Awards et aux Tony Awards, c’est une histoire sur la recherche de votre voix authentique – et le courage de l’utiliser.

La série met en vedette Brittany O’Grady (Noël noir), Sean Teale (Le doué), Colton Ryan (Patrie), Shalini Bathina (underGRAD), Kevin Valdez, Phillip Johnson Richardson (Hanter) et Chuck Cooper.

La série de 10 épisodes est produite par Sara Bareilles, nominée aux Grammy et Emmy, avec Jessie Nelson (Serveuse, Je suis Sam, Belle-mère) qui servira d’écrivain et de showrunner. J.J. de Bad Robot Abrams et Ben Stephenson sont également définis comme producteurs exécutifs. Petite voix est une coproduction de Warner Bros. TV et Bad Robot Productions.

La chanson à succès de Bareilles en 2007, «Love Song», a atteint la première place dans 22 pays et lui a valu des nominations aux Grammy Awards de la chanson de l’année et de la meilleure performance vocale pop féminine de son premier album sur un grand label, Petite voix. La chanteuse est sans doute mieux connue pour son tube à succès «Brave», qui a valu à Bareilles deux nominations aux Grammy Awards. Le chanteur retrouve Nelson alors que le duo s’est associé aux débuts de Bareilles à Broadway, Serveuse, basé sur le film de 2007. Bareilles a écrit la musique et les paroles tandis que Nelson a écrit le livre pour la comédie musicale, qui a remporté quatre nominations aux Tony en 2016.

La finale de la saison de Petite voix est diffusé le 28 août.

