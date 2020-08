Ce matin, Epic Games a publié une nouvelle mise à jour dans Fortnite, car vous pouvez désormais parcourir la carte avec un tas de nouvelles voitures. La mise à jour Joyride est essentiellement ce à quoi elle ressemble, car vous avez maintenant accès à des véhicules générés que vous pouvez monter et conduire sur la carte. Pas tout à fait une première pour le jeu, mais super spécial dans le fait que ce sont des véhicules puissants, rapides et mortels qui ne sont pas pour les timides. La mise à jour a ajouté quatre nouvelles voitures appelées Islander Prevalent (une voiture stable), Victory Motors Whiplash (super rapide), OG Bear (un camion avec du muscle) et Titano Mudflap (une grosse plate-forme qui vous tondra). Chacun d’entre eux a ses propres avantages et problèmes, selon le cas dont vous avez besoin dans l’immédiat ou si vous avez juste besoin d’une voiture pour sortir de quelque part à la rigueur.

Profitez de vous battre avec des voitures dans Fortnite, grâce à Epic Games.

Oh, et il y a aussi un autre petit hic que vous avez peut-être oublié: ils fonctionnent tous au gaz. Oui, ce vieux trope de réalisme fatigué est de retour car vous devrez faire le plein de ces voitures en fonction de l’utilisation que vous en faites. En outre, ils consomment tous du carburant à des taux différents, vous pourriez donc avoir besoin d’une recharge plus rapidement que nécessaire pour recharger les munitions. Dans le cas où vous utilisez notre essence, vous pouvez trouver une pompe à essence ou prendre l’une des bidons d’essence rechargeables dispersés autour de l’île. En outre, il existe une autre petite fonctionnalité incluse qui peut vous aider si vous en avez besoin, car vous pouvez allumer la radio dans la voiture et faire exploser la musique. Cela peut être une excellente distraction ou simplement une musique de fond lorsque vous nettoyez la carte.

