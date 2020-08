La lutte d’Epic Games avec Apple sur les frais de 30% de l’App Store est devenue plus moche, le fabricant «Fornite» alléguant qu’il a besoin d’une intervention d’un tribunal fédéral pour empêcher le géant de la technologie de «l’écraser».

Epic, dont le titre le plus populaire est «Fortnite», a déclaré lundi qu’Apple menaçait de révoquer ses comptes de développement dans moins de deux semaines à moins de se conformer aux règles de l’App Store concernant les paiements intégrés.

« Apple a supprimé ‘Fortnite’ de l’App Store et a informé Epic que le vendredi 28 août, Apple mettra fin à tous nos comptes de développeur et coupera Epic des outils de développement iOS et Mac », a déclaré Epic Games dans un communiqué. «Nous demandons au tribunal d’arrêter ces représailles.»

Epic, dans une campagne hautement orchestrée jeudi dernier, a annoncé qu’il accordait aux utilisateurs de «Fortnite» une réduction de prix de 20% s’ils achetaient directement la devise de jeu intégrée à l’application, en contournant les magasins d’applications Apple et Google (qui conservent tous deux 30% des transactions). Invoquant la violation de leurs règles, Apple et Google ont interdit «Fortnite» de leurs magasins, ce qui a conduit Epic Games à intenter des poursuites contre les géants de la technologie alléguant un comportement anticoncurrentiel et qu’Apple et Google imposent des restrictions «illégales» pour monopoliser leurs plates-formes d’applications.

Dans son dépôt lundi devant le tribunal de district américain du district nord de Californie, Epic sollicite une injonction préliminaire empêchant Apple de couper les comptes des développeurs de l’entreprise, cela aurait des effets dévastateurs sur ses activités, notamment la distribution de son Unreal Engine pour les développeurs de jeux 3D. .

«Si elles ne sont pas contrôlées, les actions d’Apple porteront irrémédiablement atteinte à la réputation d’Epic parmi les utilisateurs de« Fortnite »et seront catastrophiques pour l’avenir de l’activité distincte Unreal Engine», déclare Epic dans le dossier. «Si l’Unreal Engine ne peut plus prendre en charge les plates-formes Apple, les développeurs de logiciels qui l’utilisent seront obligés d’utiliser des alternatives. Les dommages causés aux activités en cours d’Epic, à sa réputation et à sa confiance avec ses clients seront non quantifiables et irréparables. Une injonction préliminaire est nécessaire pour empêcher Apple d’écraser Epic avant que cette affaire ne puisse jamais être jugée. «

Epic a déclaré dans le dossier qu’Apple «n’avait jamais affirmé» qu’Unreal Engine «avait violé une politique d’Apple».

« Non content de supprimer ‘Fortnite’ de l’App Store, Apple attaque toute l’activité d’Epic dans des domaines non liés », a déclaré la société de jeux.

En ce qui concerne le dernier dépôt d’Epic, Apple a fait référence à une déclaration qu’elle a publiée la semaine dernière à propos du différend: «Epic a activé une fonctionnalité de son application qui n’a pas été examinée ou approuvée par Apple, et ils l’ont fait avec l’intention expresse de violer les directives de l’App Store concernant des paiements via l’application qui s’appliquent à tous les développeurs qui vendent des biens ou des services numériques. » Apple a déclaré qu’il «ferait tout son possible pour travailler avec Epic pour résoudre ces violations afin qu’ils puissent renvoyer« Fortnite »sur l’App Store.»

Epic a accusé Apple d’avoir utilisé pendant des années son monopole complet sur la distribution d’applications au milliard d’utilisateurs d’iOS, le système d’exploitation Apple (« OS ») fonctionnant sur tous les iPhones et iPads, pour contraindre les développeurs d’applications à utiliser la plate-forme de paiement d’Apple. , In-App Purchase («IAP») pour tous les achats in-app de contenu numérique utilisé dans leurs applications. En liant IAP à la distribution d’applications, Apple élimine toute concurrence sur le marché du traitement des paiements via les applications, ce qui lui permet d’imposer une «taxe d’application» exorbitante de 30% sur tous les achats intégrés de contenu intégré aux applications. »