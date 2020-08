Deux animateurs présentent aux enfants des faits qui semblent étranges mais qui sont tout à fait vrais dans cette série humoristique hebdomadaire intitulée «Bizarre mais vrai». Le sujet de cette semaine est les dinosaures. Les hôtes se rendent dans un parc et un musée de dinosaures dans l’Utah pour en savoir plus sur les différents types de dinosaures, leurs os et leurs fossiles. Cette série a été diffusée sur National Geographic Kids pendant les deux premières saisons avant de passer à Disney + pour sa troisième saison qui a débuté cette semaine.

C’est un spectacle bizarre, c’est vrai. Il est clairement destiné aux enfants et je peux voir comment cela retiendrait leur attention, mais en tant qu’adulte, cela n’a rien fait pour moi. Les faits étranges, mais vrais, enseignés dans la série sont très instructifs et c’est quelque chose que les enfants devraient absolument vérifier. C’est idiot, c’est idiot, c’est parfait pour les jeunes.

Le sujet est excellent pour cet épisode. Je suis un grand fan des dinosaures, donc c’est formidable d’apprendre à leur sujet. La meilleure partie est quand ils vont au musée de l’Utah et que nous voyons comment les paléontologues recherchent des fossiles et des os. Nous pouvons également voir une grande partie des fossiles qui ont déjà été découverts. Je n’ai jamais envisagé un voyage en Utah auparavant, mais cet épisode m’a donné envie d’emmener mes enfants là-bas pour voir les sites touristiques et en savoir plus sur les dinosaures. Je vis dans le Connecticut où il y a des parcs de dinosaures pour en savoir plus sur les reptiles, mais tous dans l’État sont beaucoup plus petits que celui que nous apprenons dans l’Utah.

Ce n’est pas une série que je recommanderais à un adulte qui aime les documentaires ou la télévision éducative. Tout comme les documentaires DisneyNature, cette série est clairement destinée aux enfants. Il connaît sa démographie et il le sert bien. Je laisserais volontiers mon fils regarder cette série pour en savoir plus sur les sujets abordés. Mais je ne suis pas pressé de m’asseoir et de le regarder moi-même. Cet épisode ne me dérangeait pas parce que j’aime les dinosaures, mais je ne sais pas si je voudrais assister à ce type d’émission sur un sujet que je n’aime pas ou que je ne sais pas si j’aimerai. Je préfère regarder les documentaires sur National Geographic proprement dit plutôt que d’essayer d’en apprendre plus sur des sujets à travers des émissions comme celle-ci. Mais, si j’étais un enfant, j’adorerais.

Classement:

Série: 3 étoiles sur 5

Episode: 3 étoiles sur 5

Que pensez-vous de « Bizarre mais vrai? »

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis son enfance pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère se rendre dans tous les parcs Disney du monde.