Patineur professionnel de Tony Hawk lancé sur la PlayStation originale à l’automne 1999, offrant un jeu vidéo de skateboard facile à apprendre, amusant à jouer et capturant l’esprit et l’attitude du sport extrême, des t-shirts et pantalons cargo des patineurs au bande-son indie punk rock. Non seulement c’était un succès de jeu vidéo qui a lancé toute une franchise, mais il a insufflé une nouvelle vie au skateboard dans son ensemble, a transformé des millions d’enfants dans un sport qui avait été déclaré mort et a suscité un intérêt pour d’autres sports extrêmes.

Pretending I’m Superman: The Tony Hawk Video Game Story est un nouveau documentaire du réalisateur Ludvig Gür qui tente de faire la chronique de l’origine et de l’héritage de la franchise de jeux vidéo de Tony Hawk. Alors que le sujet devrait suffire à captiver les téléspectateurs, ou du moins satisfaire les fans intéressés par le skate et la série de jeux vidéo, le documentaire manque de l’esprit du sport lui-même, manque d’énergie et semble manquer d’anecdotes et de souvenirs intéressants sur le faire de ces jeux et l’excitation qui a entouré le skateboard au sommet de la popularité de la franchise.

Le skateboard a une histoire de hauts et de bas, au propre comme au figuré. Le sport a gagné en popularité et s’est évanoui tout aussi rapidement au cours de chaque décennie depuis les années 1970. La résurgence dans les années 1980 a vu les skateurs prendre le grand écran dans des films comme Gleaming the Cube et Thrashin ‘, et certains des premiers jeux de console et d’arcade ont tenté de capitaliser sur la popularité du sport avant qu’il ne s’effondre à nouveau dans les années 1990. Mais le Pro Skater de Tony Hawk est venu et a changé le skate pour toujours. Cela devrait être assez intéressant pour un documentaire, mais il y a très peu d’énergie et d’enthousiasme à raconter cette histoire, et ce n’est qu’une petite partie des problèmes avec ce film.

Parler de têtes avec Tony Hawk et les skateurs professionnels présents dans les jeux, tels que Bob Burnquist, Steve Caballero, Rodney Mullen, Chad Muska, Jamie Thomas et bien d’autres, se détacher de plat et ennuyeux. Ce sont des gars qui vivent du skateboard et aiment le sport à mort, donc ces interviews peuvent certainement être plus que simplement assis dans des skateparks et donner des réponses sans vie aux questions sur l’essor de cette série de jeux vidéo. Alors que certains des patineurs offrent des perspectives intéressantes sur la création du jeu, en particulier ceux qui étaient hésitants ou critiques du projet à l’époque, aucun d’entre eux n’offre un aperçu réel du processus réel de création du jeu, et la plupart d’entre eux. ont les mêmes réactions à l’emporte-pièce à ce que le jeu a fait pour le skateboard. Personne n’a pensé à réunir certains de ces skateurs dans la même pièce pour des discussions plus franches?

Le Pro Skater original de Tony Hawk occupe la majorité du temps de fonctionnement, la première suite obtient peut-être un quart de moins de concentration, et les suites restantes passent en un éclair, chacune obtenant à peine deux minutes de terrain. Plus de temps aurait pu être passé à examiner l’évolution des jeux, alors même que l’intérêt diminuait avec les dernières tranches de la franchise. Mais tout est passé sous silence au profit d’interviews et de séquences de skateboard plus insignifiantes. Certes, les créateurs du jeu et les skateurs impliqués parlent de la chute éventuelle du jeu vidéo, et il s’agit de certaines des parties les plus honnêtes et intéressantes du film. Mais pour un documentaire censé être sur la franchise, il n’y a pas assez de substance ici pour remplir la courte durée de 1 heure 11 minutes.

Pendant ce temps, des patineurs professionnels plus récents comme Elliot Sloan et Aaron «Jaws» Homoki parlent de la façon dont le jeu les a transformés en sport. Jordyn Barratt, une jeune skatrice, mentionne à quel point le jeu a été influent en incluant la planchiste Elissa Steamer, montrant aux filles que le skate n’est pas qu’un sport pour les mecs. Ce sont tous des moments qui méritent d’être étendus au-delà des extraits sonores d’une minute, mais ils restent inexplorés de manière significative. Il picore en surface sans creuser aussi profondément que le devrait un long métrage documentaire, et c’est un problème qui persiste.

Cela n’aide pas que le film traîne en raison d’un montage médiocre et d’un manque de mise au point qui rend difficile de s’accrocher à des moments importants. Trop de clips génériques et de publicités présentant des séquences de jeux vidéo sont dispersés sans aucun but réel mais pour occuper le temps, et très peu du film est consacré aux détails les plus fins de la création de cette franchise de jeux vidéo. Peut-être est-ce parce qu’il n’ya pas d’histoire assez intéressante au-delà de la simple existence du jeu, ou peut-être parce que Ludvig Gür n’a pas suffisamment d’expérience documentaire pour tirer ce dont il a besoin de ses sujets d’interview. On a l’impression que le film n’aurait pas été aussi disjoint si ses segments avaient été reconstitués de manière plus cohérente. Mais dans l’état actuel des choses, le film ressemble à une première coupe sans aucun sens réel d’un récit pour faire une histoire captivante à partir du Pro Skater de Tony Hawk.

Ne vous méprenez pas, vous trouverez ici quelques informations intéressantes. Il y a la volonté de Tony Hawk de réussir le célèbre 900 (une rotation aérienne de deux ans et demi) juste avant que le jeu vidéo ne fasse encore plus exploser sa carrière. Le chanteur principal de Goldfinger explique comment le jeu vidéo a rehaussé le profil de son groupe grâce à l’inclusion de leur chanson «Pretending I’m a Superman». La bande originale du jeu lui-même était quelque chose d’innovant pour les jeux vidéo à l’époque, mais c’est un détail qui ne reçoit qu’une mention passagère sans aucune discussion importante sur la façon dont la gamme de chansons est née dans le jeu. Même certaines des chansons du jeu vidéo sont utilisées dans le film, mais à cause du cinéma amateur, elles ne parviennent pas à apporter une vie ou un style substantiel à la production.

Si vous aimez écouter les skateurs devenir nostalgiques du sport et voir de vieilles bandes de trucs de skateboard, vous pourriez vous divertir ici et là. Si vous aimez le Pro Skater de Tony Hawk, vous n’obtiendrez pas grand-chose sur l’histoire du jeu vidéo que vous n’avez pas simplement eu lorsque la franchise est devenue un succès puis a finalement disparu. Le film a du mal à maintenir une ligne de partage convaincante entre le skate et la franchise de jeux vidéo qui l’a revigoré. La bande-annonce du film vous dit honnêtement tout ce que vous devez savoir sur ce film. Mais bon, au moins les deux premiers jeux de la franchise de jeux vidéo Tony Hawk’s Pro Skater ont été remasterisés pour une réédition sur Xbox One, PlayStation 4 et PC.

Et tu ne le saurais pas, Pretending I’m a Superman arrive en numérique et en VOD sur 18 août, à peine deux semaines avant le retour du jeu vidéo. Personnellement, je vous recommande de passer votre temps à jouer au jeu plutôt que de chercher ce documentaire.

