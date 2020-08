Keyshawn Johnson, Jay Williams et Zubin Mehenti ont fait leurs débuts à la radio lundi, lorsqu’ils prendront en charge la plage matinale nationale d’ESPN. Mais leurs nouveaux emplois ont véritablement commencé mercredi.

Le trio s’est rencontré dans leur studio du site de production d’ESPN à New York pour la première fois, prêt à tester leur rapport. «Je pense que si vous avez éliminé les bosses de la route et que vous mettez cela dans la boîte, cela aurait pu être un spectacle», dit Johnson.

Ce ne sera probablement pas si simple.

Johnson, Williams et Mehenti reprennent une place habitée par seulement quelques voix au cours des deux dernières décennies, avec Mike Golic parlant aux fans de sports AM entre 1998 et 2020, rejoint par Mike Greenberg pendant 17 ans. ESPN a soulevé des sourcils en juillet lorsque les dirigeants ont annoncé qu’ils retiraient Golic du programme. Greenberg était parti pour animer le programme télévisé du matin d’ESPN «Get Up» en 2018. Lundi, de nombreuses oreilles écouteront ce que le nouveau groupe apportera à la conversation avec leur programme, qui durera de 6 heures à 10 heures. sera diffusé simultanément sur ESPN2 et ESPNEWS.

« Les gens deviennent un peu étranges », dit Johnson, qui pense que le trio sera scruté dans ses premiers moments à l’antenne pour la chimie et les sujets préférés. «Je respecte la route que Mike Golic a pavée», déclare Williams. «Sans Mike Golic, je n’ai pas le droit d’être ici. Mais maintenant je suis là. Key et moi arrivons à franchir la porte parce que nous nous attendons à être dans la porte.

Ce ne sont pas des recrues. Johnson, qui a connu une carrière dans la NFL avec les New York Jets, les Dallas Cowboys et les Tampa Bay Buccaneers, a animé une émission matinale sur la radio ESPN de Los Angeles pendant quatre ans. Williams est un ancien professionnel du basket-ball qui continue de travailler sur «NBA Countdown» d’ESPN. Et Mehenti a été un habitué des éditions nocturnes de «Sports Center».

La radio de sports-talk a longtemps compté sur deux gars blancs qui se disputaient les joueurs, les statistiques et plus encore. Maintenant, ESPN – conscient, peut-être, de la base de consommateurs plus diversifiée du pays – ajoute de nouveaux visages au mélange. «La démographie des radios sportives est assez homogène depuis très longtemps et nous devons absolument, positivement garder ces auditeurs, car ils sont la base. Ce sont eux qui écoutent ce genre depuis les années 80 », explique Mehenti. «Mais je pense qu’il y a certainement de la place – si vous allez à n’importe quel sport, il y a un énorme parapluie et une tente. Il y a plus de ces gens qui peuvent entrer dans le genre des discours sportifs. Peut-être qu’ils se sentiront à l’aise de nous parler.

Il y aura certainement beaucoup de discussions. «Vous pouvez nous arrêter dans la rue, et nous pouvons vous parler pendant dix ou quinze minutes. Nous pouvons vous rencontrer au bar », déclare Williams. «Nous pouvons avoir une chance.»

Avant que vous ne le fassiez, les trois passeront probablement leur première semaine à réfléchir à ce qui attend la NFL et le football universitaire, dit Johnson. «Cela concernera les commissaires, les présidents, les directeurs sportifs et la sécurité et le bien-être des étudiants. Mais il y a aussi place pour la discussion de la campagne «We Are United» des étudiants-athlètes et d’autres sujets.

Mehenti s’attend à ce que le trio guide les auditeurs à travers les Playoffs de la NBA, le golf et plus encore – et plus ils parlent, meilleure sera la série. «Nous allons endiguer massivement la courbe d’apprentissage juste dans ce montant de répétition. Même si cela peut sembler contre-intuitif, le manque de familiarité les uns avec les autres peut être positif car la croissance de conversations audacieuses, organiques et spontanées se développe naturellement lorsque vous n’avez vraiment aucune idée de ce que quelqu’un pourrait dire », dit-il.

Vous ne pouvez pas gagner la partie si vous ne jouez pas. Williams dit qu’il veut juste commencer à parler. «Je veux être l’éclair avec lequel vous vous réveillez», ajoute-t-il.