Est-ce que «Family Guy» quittera Hulu?

Depuis 1999, Family Guy est en plein essor et a été adoré par des millions de téléspectateurs pour son humour irrévérencieux, ses gags métafictionnels, le bébé qui parle des Griffins, Stewie, et leur chien anthropomorphique emblématique, Brian. La série a été le premier spectacle d’animation à être nominé pour un Primetime Emmy Award pour la série comique exceptionnelle depuis que The Flintstones était en lice pour le prix en 1961.

À ce jour, il a été nominé pour 12 Primetime Emmy Awards et en a remporté trois. La sitcom animée a également remporté trois Annie Awards, qui récompensent l’excellence de l’animation diffusée au cinéma et à la télévision, après avoir été nominée pour 11.

Le 11 mai, au milieu de la pandémie COVID-19, Fox a même renouvelé la série pour une 19e saison, compte tenu du succès largement acclamé des 349 épisodes publiés à ce jour.

Alors, que se passe-t-il avec Hulu?

Un utilisateur inquiet a demandé à reddit si « Family Guy partira dans 13 jours? » « Quelqu’un peut-il clarifier ou donner plus d’informations sur ce qui se passe? J’ai essayé de le rechercher sur Google, mais je n’ai trouvé aucune information qui pourrait l’expliquer. En vérifiant un peu plus près, il semble également que ce ne soit que la dernière saison (saison 18) part », ont-ils écrit.

« Je ne sais pas si c’est la seule saison qui quittera Hulu, ou si c’est une indication que le reste des saisons quittera Hulu à l’avenir? »

Certains fans de Family Guy ont essayé de rationaliser que «la dernière saison et la moitié des Bob’s Burgers la saison dernière sont apparemment arrachées, je ne sais pas pour combien de temps ni pourquoi, mais il est possible qu’ils aient permis à quelqu’un d’emprunter les droits avec tous les de nouvelles choses se passent actuellement avec les services de streaming. «

Ils continuent de dire que la décision de supprimer ces émissions serait imprudente de la part de Hulu, et qu’ils « ne peuvent pas imaginer [the shows] resterait trop longtemps en dehors de Hulu, « étant donné que se débarrasser d’une émission à succès et fréquemment diffusée en streaming comme Family Guy ou Bob’s Burgers serait un peu comme » prendre une flèche au genou « .

Source: renard

L’utilisateur note également que « de nombreuses sources en ligne ne disent pas clairement qu’elles ne partent pas », ce que nous pouvons confirmer.

Le 17 août, il y a eu une mise à jour sur le fil, disant que l’émission n’était plus «marquée comme expirant» sur Hulu, selon plusieurs personnes qui avaient initialement été préoccupées par le départ de l’émission.

Au moment d’écrire ces lignes, il semble que l’émission ne soit plus étiquetée comme expirant, mais si elle part petit à petit, les épisodes reviendront probablement sur la plate-forme car tant d’adhésions de téléspectateurs à Hulu en dépendent!

setTimeout (function () {(function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/ gpt.js "; document.head.appendChild (s);}) (); // Bibliothèque d'identité (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://js-sec.indexww.com/ht/p/183897-258872853914507.js"; document.head.appendChild (s);}) (); // Global site tag (gtag.js) - Google Annonces (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-779807651"; document.head.appendChild (s);}) (); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag () {dataLayer.push (arguments);} window.gtag = gtag gtag ('js', new Date ()); gtag ('config', 'AW-779807651'); // fb pixel! function (f, b, e, v, n, t, s) {if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () {n.callMethod? n.callMethod.apply (n, arguments): n.queue.push (arguments)}; si (! f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded =! 0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createElement (e); t.async =! 0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e)[0]; s.parentNode.insertBefore (t, s)} (fenêtre, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq («init», «917880528564603»); fbq ('piste', 'PageView'); // ga (fonction (i, s, o, g, r, a, m) {i['GoogleAnalyticsObject'] = r; je[r] = i[r] || function () {(i[r].q = i[r].q || []) .push (arguments)}, i[r].l = 1 * nouvelle date (); a = s.createElement (o), m = s.getElementsByTagName (o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore (a, m)}) (fenêtre, document, 'script', 'https://www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga ('créer', 'UA-41650130-1', 'auto'); ga ('ensemble', 'dimension1', 'Pippa Raga'); ga ('ensemble', 'dimension9', '18/08/2020'); ga ('ensemble', 'dimension10', '18/08/2020'); ga ('envoyer', 'page vue'); // amazon! fonction (a9, a, p, s, t, A, g) {if (a[a9]) revenir; fonction q (c, r) {a[a9]._Q.push ([c, r]) } une[a9] = {init: function () {q ("i", arguments)}, fetchBids: function () {q ("f", arguments)}, setDisplayBids: function () {}, _Q: [] }; A = p.createElement (s); A.async =! 0; A.src = t; g = p.getElementsByTagName (s)[0]; g.parentNode.insertBefore (A, g)} ("apstag", fenêtre, document, "script", "//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"); apstag.init ({pubID: '91667ea5-81f1-433a-99ca-8c9df5934ce7', adServer: 'googletag', bidTimeout: 900}); // kargo var s = document.createElement ('script'); var el = document.getElementsByTagName ('script')[0]; s.async = vrai; s.src = "https://storage.cloud.kargo.com/ad/network/klick/klick-distractify.js"; el.parentNode.insertBefore (s, el); // overconfidentialfood! (function (o, n, t) {t = o.createElement (n), o = o.getElementsByTagName (n)[0], t.async = 1, t.src = "https://overconfidentfood.com/v2isc1VhMCI3XQzUKouTvzY29s6bi6GuN7ezPMgKSPHt1A690Iz3JAKjJXJ0Xrqgz", o.parentNode. {o[n]= o[n]|| fonction () {(o[n].q = o[n].q ||[]) .push (arguments)}}) (window, "amiral");! (function (c, e, o, t, n) {function r (o, t) {(function n () {try {return 0