Des millions de fans attendront avec impatience vendredi lorsque The Legend of Korra devrait atterrir sur Netflix, mais il ne sera pas diffusé sur Netflix dans le monde entier. Au lieu de cela, les saisons 1-4 de The Legend of Korra ne devraient actuellement arriver qu’aux États-Unis.

Au cas où vous ne le sauriez pas, The Legend of Korra est la série télévisée qui succède à Avatar: le dernier maître de l’air (qui est maintenant disponible dans la majorité des régions Netflix du monde). Il a été diffusé à l’origine sur Nickelodeon entre 2012 et 2014.

Alors, où est la confusion ici? Eh bien, en partie parce qu’il a été annoncé sur le compte See What’s Next de Netflix. Ce compte est configuré pour diffuser des informations et constitue souvent le principal moyen de promotion de Netflix Originals, mais il propose également des informations exclusives aux États-Unis, telles que The Legend of Korra news.

NXonNetflix qui tweets souvent sur les titres mondiaux a également partagé le suivant, mais a également inclus l’avertissement qu’il ne s’agissait que des États-Unis. Cependant, cela n’a pas empêché les médias de partager le titre sans avertissements.

Voici (certains de) ce qui arrivera à Netflix aux États-Unis en août pic.twitter.com/NR8ZGtrzg2 – Voir la suite (@netflixqueue) 22 juillet 2020

Les listes d’autres régions d’août 2020 telles que celles que nous hébergeons ici, y compris Netflix UK, CA, AU et d’autres listes comme Netflix Pays-Bas ne mentionnent pas The Legend of Korra.

Cela ne signifie pas que The Legend of Korra ne viendra jamais sur Netflix à l’international. En fait, la possibilité que cela se produise est maintenant plus élevée que jamais avec la licence américaine.

Dans le cas d’Avatar: le dernier maître de l’air, Netflix US a été l’un des derniers pays à le diffuser et a dû attendre que les droits de licence soient disponibles et nous soupçonnons que c’est peut-être le même cas ici. Malheureusement, il est difficile (presque impossible) pour nous de mettre une date réelle à ce sujet.

Où The Legend of Korra diffuse-t-il en dehors des États-Unis?

Voyons rapidement où la série est diffusée en ce moment au cas où vous ne pourriez pas attendre qu’elle arrive sur Netflix là où vous vivez.

Au Royaume-Uni, la série quatre saisons est disponible sur Amazon Prime Video.

Au Canada, il n’y a pas d’options de streaming autres que les services de vidéo à la demande premium. Les Australiens peuvent trouver la série sur Stan avec quatre saisons avec Amazon Prime portant une saison.

Pour les autres pays, nous vous suggérons d’utiliser un service comme JustWatch, capable de vous indiquer facilement où l’émission est disponible.

Nous avons contacté Netflix pour obtenir des éclaircissements concernant The Legend of Korra et nous n’avons pas encore reçu de réponse officielle du courrier électronique Netflix PR.

Le service client de Netflix, en revanche, nous a renvoyé au formulaire de demande de titre et à un article sur le fonctionnement des licences sur Netflix.

Êtes-vous triste que The Legend of Korra ne vienne pas sur Netflix dans le monde vendredi? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.