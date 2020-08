HISTOIRES CONNEXES

Ce qui suit contient des spoilers de la finale de la série de Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.

Les agents du S.H.I.E.L.D. La finale de la série mercredi a laissé quelques personnages dans un endroit quelque peu curieux. Se pourrait-il qu’ils soient maintenant des agents de… S.W.O.R.D.?

Après que l’équipe ait vaincu une armée de Chronicom avec, eh bien, gentillesse, et effacé l’autre (ainsi que Nathaniel Malick) avec le tremblement de terre pour mettre fin à tous les tremblements de terre (et presque mettre fin à Quake elle-même!), La série a bondi d’un an, où, Coulson , Daisy et al réunis au Ye Olde Swordfish Club. (Attends, quel poisson?)

Alors que les anciens coéquipiers se rencontraient un par un, Jemma (jouée par Elizabeth Henstridge) a demandé à Daisy (Chloe Bennet) comment les choses se passaient avec elle et The Man Out of Time, Daniel Sousa (Enver Gjokaj).

«Ils… partent, oui», déclara Daisy avec un sourire chaleureux. «Nous aimons simplement le voyage ensemble.

«Il est fait pour ce travail, il est solide», a-t-elle ajouté, sans préciser ce qu’est ce travail. «Mais il ne cesse de nous appeler les« ambassadeurs astro », alors oui… c’est un con. Mais il dit bonjour.

Lorsque le bref rassemblement – que nous avons réalisé était virtuel, l’appel Zoom de Zoom appelle! – terminé, nous avons vu Mack et Yo-Yo retourner dans leur S.H.I.E.L.D. concerts (à bord d’un héliporteur et à la poursuite d’un 0-8-4)… FitzSimmons reprend un pique-nique avec sa fille Alya… et May part pour donner à Flint et d’autres cadets une conférence à la nouvelle Académie Coulson.

Quant à Daisy, nous avons réalisé qu’elle était en réalité à bord du Zephyr 3 (!) Avec Sousa et sa sœur rachetée Kora, où ils étaient sur le point de s’émerveiller devant une vue hors du commun dans l’espace lointain. (Daisy a plaisanté plus tôt en disant qu’elle avait préparé Sousa pour ce concert en projetant E.T., ce qui, selon elle, l’avait fait pleurer comme un bébé.)

Il est tentant de supposer que Daisy & Co. travaille maintenant pour S.W.O.R.D., l’entité de bandes dessinées Marvel que Nick Fury semblait démarrer, aux côtés de Skrull, dans une scène bonus de 2019 Spider-Man: loin de chez soi. ÉPÉE. aurait également une sorte de présence dans la prochaine série WandaVision de Disney + mettant en vedette les vétérans du MCU Elizabeth Olsen et Paul Bettany.

Le Département d’observation et de réponse du monde sensible dans la tradition de la bande dessinée est décrit comme une «agence de contre-terrorisme et de renseignement» dont le «but est de faire face aux menaces extraterrestres à la sécurité mondiale. et est l’homologue spatial de S.H.I.E.L.D. »

Certains cadrages habiles lors de la scène finale de Daisy dans la finale de la série, cependant, révèlent que le vieux S.H.I.E.L.D. logos – pas de S.W.O.R.D. épée – se trouvent sur les dossiers des sièges et les cloisons en verre du Zephyr. Mais peut-être qu’ils n’ont tout simplement pas réussi à commander de nouveaux meubles…?

BOUCLIER. Le co-showrunner Jed Whedon a déclaré (en plaisantant?) lors d’un événement de presse cette semaine que «oui», il serait ouvert à un agent de S.W.O.R.D. suivi – mais comme l’a noté son collègue producteur exécutif Jeffrey Bell, «Nous avons essayé S.W.O.R.D. de bonne heure [in the series] et nous avons été fermés.

